ESC-Song: Baller steigt auf Rang 13 in die Charts ein

Die Geschwister Attila (26) und Tünde Bornemisza (24) aus Wien vertreten als Duo Abor & Tynna in diesem Jahr Deutschland beim Eurovision Song Contest in Basel. Bevor am 17. Mai in der Schweiz das Finale ansteht, geht es für ihr ESC-Lied kurz nach dem deutschen Vorentscheid direkt in die Charts. Abor & Tynna können sich mit "Baller" in den Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, platzieren.

Einer Pressemitteilung zufolge sind sie damit zumindest in den Charts schon erfolgreicher als der Act des Vorjahres. Während Isaak Guderians (30) "Always On The Run" als Höchstposition die 22 erreichen konnte, steigt "Baller" auf der 13 ein. Isaak erreichte 2024 beim ESC Rang zwölf.

Der Karneval regiert

Kein Weg führt in dieser Woche unterdessen an Karneval vorbei. Rund ein Fünftel aller Songs, die sich bei den Singles platzieren konnten, seien Karnevals-, Schlager- oder Stimmungslieder. Das spiegelt sich auch in der Top Five wider. Oimaras "Wackelkontakt" bleibt weiter auf der Eins. Zartmann steigt mit "Tau mich auf" auf Platz zwei. Ayliva büßt einen Rang ein und landet mit "Wie?" auf der Drei. "APT." von Rosé und Bruno Mars schnappt sich Platz vier, zusammen mit Lady Gaga schafft es der Sänger zudem mit "Die With A Smile" auf die Fünf.

Bei den Alben führen drei Neueinsteiger die Liste an. Avantasia landet mit "Here Be Dragons" auf dem Thron. Silber schnappt sich Lisa von Blackpink mit ihrem Solo-Debüt "Alter Ego". Die Architects können noch Bronze mit "The Sky, The Earth & All Between" erobern. Die Vier geht an "Yello" mit "Touch Yello" und Platz fünf an Ritter Lean mit "Stell dir vor".

Abor & Tynna hatten kürzlich den deutschen ESC-Vorentscheid mit dem Titel "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" im Ersten live für sich entschieden. Die ARD wird auch das Finale im Mai auf mehreren Kanälen, darunter erneut im Ersten, übertragen.