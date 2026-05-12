ESC-Premiere für Boy George: Darum tritt er für San Marino an

Am Dienstagabend steht Boy George erstmals auf der ESC-Bühne: Im ersten Halbfinale in Wien tritt der britische Popstar gemeinsam mit der italienischen Sängerin Senhit für San Marino an. Der 64-Jährige nennt seine Teilnahme "das Verrückteste" seiner Karriere.
Boy George (64) steht am Dienstagabend im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Wien für San Marino auf der Bühne. Für den Briten ist es das ESC-Debüt. Der Auftritt geht auf seine Zusammenarbeit mit der italienischen Sängerin Senhit (46) zurück: Für ihren Song "Superstar" steuerte er Backing Vocals bei und wirkte als Co-Autor mit.