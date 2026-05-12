ESC-Premiere für Boy George: Darum tritt er für San Marino an

Am Dienstagabend steht Boy George erstmals auf der ESC-Bühne: Im ersten Halbfinale in Wien tritt der britische Popstar gemeinsam mit der italienischen Sängerin Senhit für San Marino an. Der 64-Jährige nennt seine Teilnahme "das Verrückteste" seiner Karriere.

Boy George (64) steht am Dienstagabend im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Wien für San Marino auf der Bühne. Für den Briten ist es das ESC-Debüt. Der Auftritt geht auf seine Zusammenarbeit mit der italienischen Sängerin Senhit (46) zurück: Für ihren Song "Superstar" steuerte er Backing Vocals bei und wirkte als Co-Autor mit.

Boy George wurde in den 1980er-Jahren als Frontmann von Culture Club weltberühmt. Mit Hits wie "Do You Really Want to Hurt Me" und "Karma Chameleon" prägte er den Pop dieser Zeit auch visuell - mit extravagantem Stil, Androgynität und großer Bühnenpräsenz.

Bei der nationalen Vorentscheidung in San Marino im März präsentierte Senhit das vom Disco-Stil inspirierte Stück noch allein auf der Bühne - Boy George war lediglich als Projektion auf der Großbildleinwand zu sehen. Beim ESC-Halbfinale in Wien ist er nun live dabei.

Boy George bezeichnete seine Teilnahme im Interview mit dem YouTube-Kanal "Wiwibloggs" bei der Eurovision Party im April 2026 als "das Verrückteste, was ich in dieser Phase meiner Karriere machen könnte - aber genau deshalb wollte ich es ja auch". Es gehe um "Spaß, Albernheit und darum, den ganzen Wahnsinn mitzumachen", ergänzte er.

Boy George war "geschockt" über Anfrage

Außerdem wollte Boy George nach eigenen Angaben den "Camp-Faktor" des ESC unterstützen - also die Vorliebe für das Übertriebene und Schrille. In einem Interview mit "Eurovision Fun" sagte er im März 2026 zudem, er sei zunächst "geschockt" gewesen, als Senhit ihn fragte. Später habe er es jedoch als "Schicksal oder Bestimmung" gesehen.

Bei "BBC Radio 2" sagte Boy George am Montag über den ESC: "Als Kind habe ich Eurovision immer geschaut. Damals war das aber nicht 'cool'. Heute ist es etwas ganz anderes. Die Leute schämen sich nicht mehr dafür. Meine Freunde veranstalten alle ESC-Partys und haben WhatsApp-Gruppen." Senhit sagte dem Sender über die Zusammenarbeit: "Es war unglaublich schön und hat so viel Spaß gemacht. Ich fühle mich gesegnet."

Während Boy George dieses Jahr zum ersten Mal am Eurovision Song Contest mitwirkt, ist es für Senhit nach 2011 und 2021 bereits die dritte Teilnahme. San Marino ist als kleinstes Land unter den ESC-Teilnehmenden bekannt dafür, internationale Stars für ihre Auftritte am Song Contest mit ins Boot zu holen. 2021 trat Senhit mit US-Rapper Flo Rida (46) auf, der den Zwergstaat ins Finale katapultierte - dort erreichte das Duo jedoch nur den 22. Platz. Ob Senhit es 2026 mithilfe von Boy George erneut ins Finale am kommenden Samstag (16. Mai) schafft, zeigt sich am Dienstagabend.