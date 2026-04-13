Ein kurzes Video aus Südafrika bringt Sarah Engels vor dem ESC in die Bredouille. Nun hat die Sängerin Stellung bezogen und erklärt, warum sie überhaupt dort war. Das Video hat sie inzwischen gelöscht.
Wenige Wochen vor dem Eurovision Song Contest in Wien sieht sich Sarah Engels (33) mit einem Shitstorm konfrontiert, den sie so wohl nicht erwartet hatte. Ein Video aus einer Schule in Südafrika, das sie Anfang April auf Instagram veröffentlichte, löste eine Debatte aus, die weit über ein simples Social-Media-Posting hinausgeht. Bei einer Vorveranstaltung zum ESC in Amsterdam hat die Sängerin nun erstmals persönlich Stellung zur Kontroverse bezogen.