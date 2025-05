ESC ist eröffnet: Großes Schaulaufen im Zentrum von Basel

1 Die Geschwister, die sich Abor & Tynna nennen, posierten cool auf dem türkisen Teppich in Basel. Andere Teilnehmer trugen allerdings auffälligere Outfits. Foto: imago images/ZUMA Press Wire/Baden Roth

Nur noch wenige Tage, dann steigt das große ESC-Finale in Basel. Zur Eröffnungszeremonie präsentierten sich die 37 Musik-Acts den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in der Stadt und den Fotografen. Der deutsche Beitrag Abor & Tynna kam in hautengen, etwas futuristisch angehauchten Outfits.











Der Eurovision Song Contest 2025 in Basel ist mit dem traditionellen Turquoise Carpet am 11. Mai offiziell eröffnet worden. Bei schönstem Sonnenwetter liefen die Acts über den türkisen Teppich im Zentrum der Schweizer Stadt. Mittendrin natürlich auch das Geschwisterduo Abor & Tynna, das Deutschland in diesem Jahr bei dem beliebten Musikwettbewerb vertritt.