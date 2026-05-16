ESC-Finale in Wien: Bohlen und Lombardi stehen hinter Sarah Engels

"Ich kann es nicht glauben, dass diese Reise heute zu Ende geht": Kurz vor dem ESC-Finale richtet Sarah Engels emotionale Worte an ihre Fans - und bekommt Rückenwind von Lombardi und Bohlen.
Wenige Stunden vor ihrem Auftritt beim ESC-Finale in Wien hat sich Sarah Engels (33) mit einer emotionalen Botschaft an ihre Fans gewandt. "Ich kann es nicht glauben, dass heute Abend einfach diese Reise zu Ende geht und dass ich vor so vielen Millionen Menschen auftreten und performen werde", sagt sie sichtlich bewegt in einem Instagram-Video.