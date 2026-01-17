ESC feiert 70. Jubiläum: Das erwartet die Zuschauer

1956 lief der erste Eurovision Song Contest, der bis 2001 in Deutschland noch unter dem französischen Namen Grand Prix Eurovision de la Chanson bekannt war. Nun steht das 70. Jubiläum an. Was zu dem Musikwettbewerb 2026 bereits bekannt ist - und vor welchen Herausforderungen er steht.
Auch 2026 steigt wieder der Eurovision Song Contest (ESC). Und diesmal feiert der europäische Musikwettbewerb sogar ein großes Jubiläum: 70 Jahre gibt es ihn schon. Die fröhliche Feier der Kulturen wird jedoch immer wieder von politischen Geschehnissen überschattet - so auch im Jubiläumsjahr.