ESC-Austragungsort: Basel und Genf mögliche Orte für ESC 2025

1 Zwei Städte sind noch im Rennen um die Austragung des ESC 2025 in der Schweiz Foto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa

Die Schweizer sind bei ihrer Meinung zum ESC 2025 gespalten. In Genf und Basel ist die Freude aber groß. Die finale Entscheidung zum Austragungsort fällt Ende August.











Zürich - Der Eurovision Song Contest (ESC) findet 2025 entweder in Basel oder in Genf statt. Aus dem Rennen seien dagegen Zürich und Bern/Biel, teilte der Schweizer Rundfunk mit. Die Vorentscheidung berücksichtige Kriterien wie Hallenkonzept, Anbindung an den öffentlichen Verkehr, Nachhaltigkeit, Hotelbettensituation, Sicherheits- und Entsorgungskonzepte und Unterstützung sowie Motivation insgesamt durch die jeweilige Stadt, hieß es. Wer den Zuschlag erhält, wird endgültig Ende August entschieden. Die Kosten für die Austragung werden auf etwa 30 Millionen Euro geschätzt.