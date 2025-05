ESC am Pranger: ESC empört Spanien: Kritik an Voting und an Israel-Teilnahme

ESC empört Spanien: Kritik an Voting und an Israel-Teilnahme

2 Die Teilnahme Israels am ESC hat Spaniens Ministerpräsident nicht gefallen. (Archivfoto) Foto: Jens Büttner/dpa

Ein Musikfestival, das zur Staatsaffäre wird: In Spanien schlagen die Wellen nach dem ESC-Finale hoch. Es geht um das umstrittene Publikumsvoting - aber auch um ein größeres Politikum.











Link kopiert



Madrid - Die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest sorgt in Spanien aus mehreren Gründen für große Polemik – sie reicht inzwischen bis in den Regierungspalast Moncloa in Madrid. Ministerpräsident Pedro Sánchez forderte den Ausschluss Israels vom Wettbewerb. Der staatliche TV-Sender RTVE kündigte derweil an, man werde eine Überprüfung des Publikumsvotings beantragen, das die Teilnehmerin Israels (Yuval Raphael mit dem Song "New Day Will Rise") am Samstag auf Platz 2 katapultiert hatte.