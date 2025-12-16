ESC 2026 in Wien: Das sind die 35 Teilnehmerländer

Der 70. Eurovision Song Contest findet im Mai 2026 in Wien statt - nun steht fest, welche Nationen dabei sind. 35 Länder haben ihre Teilnahme bestätigt, darunter drei Rückkehrer. Fünf Länder boykottieren den Wettbewerb hingegen aus politischen Gründen.
Die Teilnehmerliste für den 70. Eurovision Song Contest steht fest. Am 12., 14. und 16. Mai 2026 werden sich Künstlerinnen und Künstler aus 35 Nationen in der österreichischen Hauptstadt Wien messen. Damit kehrt der legendäre Musikwettbewerb zum dritten Mal an die Donau zurück.