ESC 2025 in Basel: Details zu Tickets und Showkonzept sind bekannt

An diesem Montag haben die Verantwortlichen erste Details zum Eurovision Song Contest in Basel und damit zur 69. Ausgabe des Musikevents vorgestellt. So funktioniert das Ticketverfahren und so sieht das Bühnenkonzept aus.

Der Eurovision Song Contest wird in der Woche vom 12. bis 17. Mai 2025 in Basel im Nordwesten der Schweiz Halt machen. Nachdem Nemo (25) für das Land in diesem Jahr gewonnen hat, wird der Musikwettbewerb dort ausgetragen. Die Verantwortlichen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) haben an diesem Montag (16. Dezember) nun erste Details bekanntgegeben.

Das Herz als Symbol für Dialog und Einheit

Art Director Artur Deyneuve nahm sich für das visuelle Design des Events demnach dem Thema "Zuhören" als zentrales Leitmotiv an und gestaltete das Motto "Unity Shapes Love". Dazu erklärte er: "Wenn wir einander zuhören, dann finden wir auch Liebe." Das bekannte Eurovision-Herzsymbol ist damit ebenfalls ein zentrales Element des ESC-Designs für 2025. Es steht laut Mitteilung für Dialog, Einheit und die verbindende Kraft der Musik und passt damit auch zum ESC-Slogan "United by Music". Der Art Director gab zudem zum klanglichen Konzept preis: "Wir haben einen mutigen, energiegeladenen Track geschaffen, der das Publikum mit seinen treibenden Beats und musikalischen Überraschungseffekten auf ein unvergessliches Erlebnis einstimmt." Angekündigt werden Jodelgesang sowie die Klänge einer Basler Tambourengruppe, eines Hackbretts oder Alphörner.

Lesen Sie auch

Die Schweizer Identität soll auch das Bühnenbild in der St. Jakobshalle widerspiegeln. So ließ man sich dabei von den Bergen und der sprachlichen Vielfalt der Schweiz inspirieren. "Dank des immersiven Bühnenlayouts ist das Publikum mehr denn je Teil des ESC", gab zudem Production Designer Florian Wieder an. Insgesamt wird es neun Shows in dem ESC-Veranstaltungsort geben. Dazu gehören die Halbfinals am 13. und 15. Mai, das Finale am 17. Mai sowie sechs zusätzliche Preview-Shows. Der St. Jakob-Park, Heimstätte des FC Basel, soll am Finaltag zudem ein Public Viewing anbieten.

Wie läuft der Ticketvorverkauf?

Der Eurovision Song Contest ist ein beliebtes Musikevent und zieht zahlreiche internationale Fans an. Die Nachfrage nach Tickets ist deshalb meist sehr hoch. Wie die SRG berichtet, ist eine Registrierung notwendig, um an Tickets zu kommen. So sollen Weiterverkäufe eingedämmt werden. Die Vorab-Registrierung ist seit 16. Dezember möglich und kann bis 10. Januar 2025 um Mitternacht erfolgen.

Registrierte können später dann die mobilen Tickets erwerben. "Eine Registrierung garantiert nicht den Erhalt von Tickets, da die Nachfrage voraussichtlich sehr hoch sein wird", heißt es in der Erklärung. Tickets sollen zwischen 40 und 350 Schweizer Franken kosten (umgerechnet rund 42 bis 372 Euro). Der erste Verkaufszeitraum soll am 29. Januar 2025 starten, am 28. Januar werden die Halbfinals ausgelost.