"Du gewinnst hier nicht die Million" RTL beendet Raab-Show - "Überzeugt Publikum nicht ausreichend"

Der erhoffte langfristige Quotenerfolg ist ausgeblieben: RTL will Stefan Raabs Show "Du gewinnst hier nicht die Million" im Juni beenden. Eine Senderverantwortliche kündigt jedoch an, dass bereits ein neues, stärker comedyorientiertes Format mit dem Entertainer in Planung sei.