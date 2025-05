ESC 2025: Anti-Israel-Demos in Basel vor dem Eurovision-Finale

1 Menschen halten bei einer Pro-Palästina-Demonstration Banner und Flaggen auf einer Straße in der Stadt am Tag des großen Finales des 69. Eurovision Song Contest (ESC). Foto: Aleksandra Bakmaz/dpa/Aleksandra Bakmaz

Ein Demonstrationszug geht am Final-Abend des ESC durch Basel. Die Proteste richten sich gegen das Teilnehmerland Israel. Die Bilder erinnern an den letzten ESC in Malmö.











Mehrere Hundert Menschen haben in der Innenstadt von Basel gegen Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest demonstriert. Sie tragen englischsprachige Transparente mit Botschaften wie „Freiheit für Eure Vision - Vereinigt für Palästina“ (Liberate Your Vision - United for Palestine) oder „Dem Völkermord keine Bühne geben“ (No Stage for Genocide). In Sprechchören riefen die Protestierenden: „Schande über Euch“ (Shame on You), „Freiheit für Palästina“ (Free Palestine) und „Boykottiert Israel, boykottiert Basel“.