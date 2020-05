1 Barbara Schöneberger moderiert live aus Hamburg einen besonderen ESC-Countdown. Foto: NDR/Morris Mac Matzen

Es gibt neue Details zum deutschen ESC-Finalabend in der Elbphilharmonie. So wählen die Zuschauer etwa den "Gewinner des Herzens". Wer tritt auf?

Obwohl der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam zur Corona-Prävention abgesagt worden ist, dreht sich am Samstagabend (16. Mai) im Ersten alles um den internationalen Gesangswettbewerb. Ab 20:15 Uhr moderiert Barbara Schöneberger (46, "Eine Frau gibt Auskunft") die Live-Sendung "Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie". Ab 21:55 Uhr wird "Europe Shine a Light" aus Hilversum übertragen. Das muss man über das Programm wissen.

Die Live-Show aus der Elbphilharmonie

In der Live-Show "Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie" werden internationale Gäste ihre geplanten ESC-Beträge präsentieren. Der slowenische Popsänger Ben Dolic (23), der Deutschland beim ESC in Rotterdam mit dem Titel "Violent Thing" vertreten sollte, wird seinen Song in Hamburg so präsentieren, wie es für die Niederlande geplant war - sofern es die Auflagen zur Corona-Prävention zulassen. Das gab der NDR am Donnerstag bekannt.

Ebenfalls in der Show dabei sein werden laut Sender das dänische Duo Ben & Tan mit "Yes", Daði Freyr og Gagnamagnið aus Island mit "Think about things" und The Roop aus Litauen mit "On fire". In Musik- oder Auftritts-Videos zu sehen sein werden zudem Aserbaidschan (Efendi mit "Cleopatra"), Bulgarien (Victoria mit "Tears getting sober"), Italien (Diodato mit "Fai Rumore"), Malta (Destiny mit "All of my love"), Russland (Little Big mit "Uno"), Schweden (The Mamas mit "Move") und die Schweiz (Gjon's Tears mit "Répondez-moi").

Kommentiert werden die Auftritte von Peter Urban (72) und dem deutschen ESC-Teilnehmer 2018, Michael Schulte (30). Seinen Wettbewerbssong aus Lissabon, "You Let Me Walk Alone", wird er während der Abstimmung ebenfalls zum Besten geben. Außerdem werden "Aufnahmen der schönsten, der berührendsten und der merkwürdigsten Auftritte der Länder aus den vergangenen 64 Jahren ESC-Geschichte" gezeigt.

Ein klassisches Voting

"In einem klassischen Voting werden dann die Zuschauenden entscheiden, wer der deutsche Sieger der Herzen beim ESC 2020 sein wird", heißt es von Senderseite. Der deutsche Beitrag stehe dabei für das deutsche Publikum nicht zur Wahl. Darüber hinaus stimmt "die 100-köpfige ESC-Jury aus Deutschland" ab. Beide Votings fließen zu je 50 Prozent in die Gesamtwertung ein.

"Europe Shine A Light"

Im Anschluss kommen in der Sendung "Europe Shine A Light" aus dem niederländischen Hilversum virtuell alle zusammen, die in diesem Jahr beim ESC in Rotterdam aufgetreten wären. "In den 120 Minuten gibt es Schalten über den gesamten Kontinent, viel Musik und einige Überraschungsauftritte ehemaliger ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer", verspricht der Sender. Auch diesen Teil werden Peter Urban und Michael Schulte kommentieren.

Ein deutsches ESC-Schmankerl

Ein echtes Schmankerl wartet schließlich kurz nach Mitternacht auf alle deutschen ESC-Fans. Denn ab 00:05 Uhr zeigt das Erste "ein großes historisches ESC-Finale - den 'Eurovision Song Contest 2010'". Vor zehn Jahren wurde die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) mit "Satellite" zur Siegerin gewählt.