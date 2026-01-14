Während sie sich nach der Geburt von Tochter Ines und den Berichten über ihren Epstein-Kontakt nur selten der Öffentlichkeit zeigte, wird Prinzessin Sofia im Februar wieder Termine wahrnehmen.
Prinzessin Sofia (41) scheint ihren royalen Pflichten wieder vermehrt nachgehen zu wollen. Wie aus dem Kalender des schwedischen Königshauses hervorgeht, wird sie unter anderem am 2. Februar an einer Vorstandssitzung der gemeinsamen Stiftung mit Ehemann Prinz Carl Philip (46) teilnehmen. Zudem wird Sofia am 10. Februar beim "Ctrl + Rights Youth Summit" erwartet.