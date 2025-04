Es wurde emotional: Wer weiß denn sowas?-Abschied von Elton

1 "Wer weiß denn sowas XXL": Moderator Kai Pflaume und Teamkapitän Bernhard Hoëcker (l.) verabschieden sich vom weinenden Elton. Foto: NDR/Matzen/ARD/UFA SHOW&FACTUAL

Mit einer XXL-Spezialausgabe verabschiedete sich Teamkapitän Elton nach zehn Jahren von der Quizshow "Wer weiß denn sowas?" - Am Schluss gab es kein Halten mehr.











Elton (54) hat sich als Teamkapitän aus der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" verabschiedet. In der XXL-Sonderausgabe von Samstagabend wurde es noch einmal emotional. Am Schluss flossen die Tränen, als Moderator Kai Pflaume (57) und Teamkapitän-Kontrahent Bernhard Hoëcker (55) den scheidenden Showstar umarmten. Diese Szene zeigte Elton auch im Anschluss an die Ausstrahlung der Sendung, die am 17. März aufgezeichnet worden war, in einer Instagram-Story.