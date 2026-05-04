Seit gut anderthalb Jahren sollen Kaia Gerber und Lewis Pullman schon ein Paar sein. Ein Insider erzählt, dass es von Beginn an etwas Ernstes gewesen sei.
Vor mittlerweile gut anderthalb Jahren wurden Kaia Gerber (24) und Lewis Pullman (33) das erste Mal in Verbindung gebracht. Nach einer Trennung des Models von Schauspielstar Austin Butler (34) kamen Anfang 2025 schnell Gerüchte auf, dass die Tochter von Cindy Crawford (60) und der Sohn von Bill Pullman (72) ein Paar sein sollen. Eine anonyme Quelle spricht jetzt mit dem US-Magazin "People" darüber, dass es zwischen den beiden von Anfang an etwas Ernstes gewesen sein soll.