Seit gut anderthalb Jahren sollen Kaia Gerber und Lewis Pullman schon ein Paar sein. Ein Insider erzählt, dass es von Beginn an etwas Ernstes gewesen sei.

Vor mittlerweile gut anderthalb Jahren wurden Kaia Gerber (24) und Lewis Pullman (33) das erste Mal in Verbindung gebracht. Nach einer Trennung des Models von Schauspielstar Austin Butler (34) kamen Anfang 2025 schnell Gerüchte auf, dass die Tochter von Cindy Crawford (60) und der Sohn von Bill Pullman (72) ein Paar sein sollen. Eine anonyme Quelle spricht jetzt mit dem US-Magazin "People" darüber, dass es zwischen den beiden von Anfang an etwas Ernstes gewesen sein soll.

Gerber und Pullman "ganz selbstverständlich Teil des Lebens des anderen" "Sie haben es nicht als etwas Unverbindliches behandelt", berichtet der Insider. "Es wirkte nicht wie eine Show. Es fühlte sich von Beginn an sehr aufrichtig an." Das Model und der Schauspieler hätten demzufolge auch schon früh in der Beziehung Zeit mit den Familien des anderen verbracht.

Schon bald habe es den Anschein gemacht, "als wären sie ganz selbstverständlich Teil des Lebens des anderen". Die beiden Promikinder halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Man sehe sie nicht überall zusammen, meint auch der Informant. "Es geht ihnen eher darum, Zeit miteinander zu verbringen, oft zusammen mit ihren Familien", heißt es weiter. "Beide wirken sehr bodenständig. Die Familie steht bei ihnen an erster Stelle."

Im Januar 2025 war von US-Medien berichtet worden, dass Gerber und Butler kein Paar mehr sein sollen. Wenig später wurde sie auf der Geburtstagsfeier Pullmans zusammen mit diesem gesehen. Bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig zeigten sie sich später schließlich Händchen haltend.

Im Podcast "Therapuss with Jake Shane" sagte Gerber im Oktober 2025, dass "in dieser Beziehung vieles geheilt wird". Offenbar waren die beiden zuvor auch schon befreundet, denn das Model deutete weiter an: "Ich denke wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem Freund zusammen zu sein, sollte man es tun, denn es ist einfach so viel besser. Ich würde mich niemals mit meinen Freunden streiten wollen. Ich möchte niemals wütend auf meine Freunde sein. Ich respektiere meine Freunde. Es ist einfach etwas ganz anderes, und ich glaube, manchmal vergisst man, dass man jemanden mag, wenn man ihn liebt."