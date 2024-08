Es wird wieder turbulent: Daniela Katzenberger: Der Termin für ihre VOX-Rückkehr steht fest

1 Daniela Katzenberger wird in der neuen Doku mit einem wegweisenden Moment aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Foto: RTL

Vor 15 Jahren begann bei VOX der Stern von Daniela Katzenberger am Promi-Himmel zu strahlen. Nach einem Abstecher zu RTL kehrt die Katze bald schon zu ihrer Heimat zurück.











Selbst nach Jahren hat schon manch eine verschollen geglaubte Katze den Weg zurück zu ihrer alten Heimat gefunden - warum sollte es bei Deutschlands bekanntester TV-Katze anders sein? Wie VOX bereits Mitte Juni dieses Jahres anlässlich einer umfangreichen Jahresvorschau für die Season 2024/25 mitgeteilt hatte, wird Daniela Katzenberger (37) dort mit einer Fortsetzung ihrer zuletzt bei RTL ausgestrahlten Doku-Soap beschenkt. Zunächst hieß es nur, dass es noch in diesem Jahr so weit sein soll. Doch nun ließ der Sender die Katze aus dem Sack: Bereits ab dem 6. September, also in knapp einem Monat, geht es los.