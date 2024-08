2018 schwebten die Victoria's Secret-Engel der berühmten Lingerie-Modenschau zum vorerst letzten Mal über den Catwalk: Diesen Herbst kehrt die Victoria's Secret Fashion Show zurück. Die Topmodels Tyra Banks (50) und Gigi Hadid (29) haben ihre Teilnahme via Instagram-Video bekanntgegeben.

Tyra Banks lief während ihrer Amtszeit bei der Dessous-Marke in neun der jährlichen Shows, die im US-Fernsehen übertragen wurden und bis zu zwölf Millionen Zuschauer fanden. Gigi Hadid blieb dem Unterwäsche-Unternehmen auch nach dem Ende der Laufsteg-TV-Show treu und war noch auf der letztjährigen ersten Tour Teil des Teams. Nun sind beide wieder bei der fulminanten Victoria's Secret-Show im Oktober in New York dabei, was in einem Video auf dem offiziellen Instagram-Account des Lingerie-Labels verkündet wurde.

In dem kurzen Clip stöckelt Hadid in die Lobby eines Hotels, wo Banks sie mit einer Show-Einladung in der Hand begrüßt. Sie trägt ein Logo-Shirt und eine Jacke, die für die diesjährige Show werben. Im Post-Text heißt es: "Entschuldigung, konnten keine Bildunterschrift schreiben, wir waren zu sehr damit beschäftigt, unsere Kiefer vom Boden aufzusammeln, wenn Tyra Banks und Gigi Hadid VSFS-Einladungen [Victoria's Secret Fashion Show, Anm. der Red.] zustellen. Sie verstehen."

Wiedersehen der Supermodels

Die Dessous-Marke hat bereits angekündigt, dass Models wie Candice Swanepoel (35), Imaan Hammam (27), Grace Elizabeth (27), Taylor Hill (28) oder Übergrößenmodel Paloma Elsesser (32) dabei sind.

Im Mai gab Victoria's Secret via Instagram bekannt, dass das Show-Comeback im Herbst stattfinden soll: "Wir haben die Kommentare gelesen und euch gehört. Die Victoria's Secret Fashion Show ist zurück und wird widerspiegeln, wer wir heute sind, plus alles, was Sie kennen und lieben - den Glamour, den Laufsteg, die Flügel, die musikalische Unterhaltung".

Stärker, moderner, von Frauen für Frauen

Die Show 2024 soll inklusiver sein als in den vergangenen Jahren. "Die Victoria's Secret Fashion Show 2024 wird genau das bieten, wonach unsere Kunden gefragt haben - Glamour, Laufsteg, Mode, Spaß, Flügel, Unterhaltung. Aber alles durch eine starke, moderne Linse, die widerspiegelt, wer wir heute sind", hieß es im Mai in einem Statement der Marke. "Wir sind begeistert, dass wir noch in diesem Jahr eine von Frauen geführte Version dieser ikonischen Marke präsentieren können!"

Die feierliche Vorführung der kommenden Unterwäsche-Trends wurde nach ihrem Debüt 1995 im Laufe der Jahre zu einem Spektakel, um das sich Topmodels wie Heidi Klum (51) ebenso wie hochkarätige Musik-Stars gerissen hatten. Der Titel Victoria's Secret-Engel hat ein Model geadelt. Nachdem Victoria's Secret jedoch stark dafür kritisiert wurde, nicht inklusiv genug zu sein, wurde die Show 2019 erstmals abgesagt. 2023 kehrten die Macher der Show mit "The Tour" zurück.