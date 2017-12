Es wird sexy! Die ersten Fotos der "Helene Fischer Show" sind da

Von (mak/spot) 13. Dezember 2017 - 16:38 Uhr

Helene Fischer und Vanessa Mai im sexy Partner-Look auf der Bühne - die ersten Bilder der "Helene Fischer Show" haben es in sich.





Die ersten Bilder der "Helene Fischer Show" sind da und sie versprechen wieder ein echtes Show-Feuerwerk. Auch in diesem Jahr hat sich Mega-Star Helene Fischer (33, "Herzbeben") jede Menge hochkarätige Gäste auf die Bühne geholt. Mit Spannung wird vor allem das Duett mit Schlagerkollegin Vanessa Mai (25) erwartet.

Aufgezeichnet wurde die Show bereits am vergangenen Wochenende und erste Bilder zeigen die beiden Schlagersängerinnen in einem sexy Tanz-Outfit. Im Partnerlook liefern sie nicht nur einen Blick auf ihre nackten Bäuche. Die knappen Shorts setzen auch die schlanken Beine der beiden Künstlerinnen in Szene. Das dürfte vor allem bei den männlichen Fans für Schnappatmung sorgen.

Was macht Helene Fischer in der Badewanne?

Neben Mai sind unter anderem James Blunt, Max Giesinger, The Kelly Family, Santiano und viele mehr auf der Bühne zu sehen. Ein weiteres Highlight dürfte Fischers Auftritt mit dem Ensemble des Musicals "Tanz der Vampire" werden. Schließlich räkelt sich die Blondine dabei nackt in einer Badewanne - zumindest obenrum.

Und natürlich dürfen auch ein paar artistische Highlights nicht fehlen. So schwingt sich Fischer etwa mit Profi-Akrobat Thomas Seitel durch die Lüfte. Welche Highlights die Fans noch erwarten dürfen, zeigt sich wie immer am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 20:15 Uhr im ZDF.