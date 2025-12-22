Überraschung: Sabine Lisicki hat bereits vor mehreren Monaten den Vater ihrer Tochter geheiratet. Im Sommer 2026 soll es noch eine große Feier geben. In einem Interview hat die Tennisgröße erzählt, was geplant ist und worauf sie sich besonders freut.
Tennisstar Sabine Lisicki, 36, hat im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" ungewohnt private Einblicke gegeben und dabei auch verraten, dass sie bereits seit Anfang März 2025 standesamtlich verheiratet ist. Die große Feier soll im kommenden Sommer folgen.