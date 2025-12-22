Überraschung: Sabine Lisicki hat bereits vor mehreren Monaten den Vater ihrer Tochter geheiratet. Im Sommer 2026 soll es noch eine große Feier geben. In einem Interview hat die Tennisgröße erzählt, was geplant ist und worauf sie sich besonders freut.

Tennisstar Sabine Lisicki, 36, hat im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" ungewohnt private Einblicke gegeben und dabei auch verraten, dass sie bereits seit Anfang März 2025 standesamtlich verheiratet ist. Die große Feier soll im kommenden Sommer folgen.

Sabine Lisicki: "Mein Freund fiel auf die Knie" Demnach gab Lisicki ihrem Partner, einem Unternehmer aus Berlin, am Rosenmontag in ihrer Wahlheimat Florida das Jawort - einige Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter. Wie "Bunte" berichtete, schlossen die beiden den Bund der Ehe im kleinen Kreis und ohne Trauzeugen im Rathaus von Bradenton.

Die 36-Jährige verriet, dass ihr Liebster offenbar eine romantische Ader hat. Denn über den Antrag sagte sie: "Ja, mein Freund fiel auf die Knie, es war ein wunderschönes Ritual. Und seitdem habe ich ein schönes Schmuckstück am Finger."

Große Feier mit den wichtigsten Menschen

Nun steht im Sommer 2026 noch die große Hochzeitsfeier bevor, die in Europa stattfinden soll. Dazu kündigte die zweifache Wimbledon-Finalistin an: "Es wird sehr heiß werden. Aber ich freue mich so auf die Planung, die Kleidersuche. Mir ist aber wichtig, dass alle Spaß haben, auch wenn mir jeder erzählt, wie stressig eine Hochzeit ist. Hauptsache, die wichtigsten Menschen sind um uns, der Rest ist zweitrangig."

Sie hätte gerne noch Geschwister für ihre Tochter Bella

Lisicki, die gerade in einer Gastrolle in der RTL-Serie "Alles was zählt" zu sehen war, sprach in dem Interview auch über die weitere Familienplanung. "Ich wollte tatsächlich immer mehrere Kinder haben. Aber nach einer schweren Schwangerschaft denkt man schon zweimal darüber nach." Das Thema scheint dennoch noch nicht ganz abgeschlossen zu sein: "Trotzdem hätte ich gerne noch mehr Kinder, weil ich es schön finde, wenn man mit Geschwistern aufwächst."

Auf ihrem Instagram-Account hatte die Sportlerin im September 2024 mitgeteilt, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. "Unsere Herzen sind erfüllt von Liebe und Glück, während wir uns geehrt fühlen, Bella in unserer Welt willkommen zu heißen", schrieb sie damals und verriet damit auch gleich den Namen ihrer Tochter.