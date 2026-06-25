Lange wurde gerätselt, jetzt steht es endlich fest: Die Standardversion von "GTA 6" kostet in Deutschland 79,99 Euro. Rockstar Games veröffentlicht daneben auch eine "Ultimate Edition" seines kommenden Hits. Hier die wichtigsten Infos.
Seit gefühlten Ewigkeiten wurde über den Preis spekuliert. Mit dem Start der Vorbestellungen steht nun offiziell fest, wie viel "GTA 6" kostet. Der Preis für die Grundfassung des Spiels, das wieder für Verkaufsrekorde sorgen dürfte, beträgt in Deutschland 79,99 Euro. Seit der Nacht auf den 25. Juni ist das Game vorbestellbar. Neben der Basisversion wird auch eine "Ultimate Edition" erscheinen.