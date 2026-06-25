Lange wurde gerätselt, jetzt steht es endlich fest: Die Standardversion von "GTA 6" kostet in Deutschland 79,99 Euro. Rockstar Games veröffentlicht daneben auch eine "Ultimate Edition" seines kommenden Hits. Hier die wichtigsten Infos.

Seit gefühlten Ewigkeiten wurde über den Preis spekuliert. Mit dem Start der Vorbestellungen steht nun offiziell fest, wie viel "GTA 6" kostet. Der Preis für die Grundfassung des Spiels, das wieder für Verkaufsrekorde sorgen dürfte, beträgt in Deutschland 79,99 Euro. Seit der Nacht auf den 25. Juni ist das Game vorbestellbar. Neben der Basisversion wird auch eine "Ultimate Edition" erscheinen.

"GTA 6" wird am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Laut Angaben des Publishers enthält die "Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition" unter anderem eine Sammlung an zusätzlichen Premium-Fahrzeugen, Waffen und Bekleidung für die Hauptcharaktere Jason und Lucia. Die "Ultimate Edition" kostet in Deutschland 99,99 Euro. In den USA liegt der Preis der Standardfassung bei rund 80 Dollar, der der teureren Variante bei knapp 100 Dollar.

Auch physische Box-Variante ohne Datenträger

Gamerinnen und Gamer, die zunächst die Standardversion des Spiels erwerben, sollen die Inhalte der "Ultimate Edition" später separat hinzukaufen können. Vorbesteller erhalten als Bonus das "Vintage Vice City Pack". Enthalten sind darin ebenso Ingame-Gegenstände wie eine Limousine, Outfits und Frisuren für Jason und Lucia sowie eine Waffenfolierung. Wer "Grand Theft Auto VI" digital vor dem 20. November kauft oder eine physische Variante des Spiels vorbestellt, soll den Pack erhalten. Spielerinnen und Spieler, die im PlayStation Store oder Microsoft Store vorbestellen, erhalten zusätzlich einen kostenlosen Monat GTA+.

Eine klassische Disc-Version wird es allerdings nicht geben. Die Boxen im Handel enthalten keine Datenträger, wie Rockstar mitteilt. In den Packungen finden sich nur Codes, die für den Download des Spiels eingelöst werden können. Diese Variante soll bereits ab dem 12. November angeboten werden, damit Gamerinnen und Gamer sich das Spiel vor dem offiziellen Erscheinen am 19. November herunterladen können. Für alle Varianten gilt: "GTA 6" kann ab dem 12. November heruntergeladen werden und wird dann am 19. November zum Spielen freigeschaltet.

Immer wieder wurde über den "GTA 6"-Preis spekuliert

In der Gaming-Szene gibt es wohl keine Zweifel darüber, dass das nächste "GTA"-Spiel ein riesiger Erfolg wird. Der Vorgänger "GTA 5" wurde erstmals im Jahr 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Im Mai wurde berichtet, dass sich das Spiel einschließlich später veröffentlichter Fassungen seit seinem Erscheinen mehr als 230 Millionen Mal verkauft hat.

In den vergangenen Monaten fanden sich im Netz immer wieder Spekulationen und Diskussionen über den Preis, den "GTA 6" haben wird. Nur wenige Tage vor Vorbestellungsstart hatte ein mutmaßlicher Preis-Leak erneut für Aufsehen gesorgt. Im Shop einer französischen Handelskette waren Einträge unter den Kürzeln "RS" nebst unterschiedlichen Ziffern aufgetaucht, die später laut Medienberichten wieder gelöscht wurden. Als Erscheinungsdatum bei den Produkteinträgen wurde außerdem der 19. November, also der Veröffentlichungstermin von "Grand Theft Auto VI" genannt.

Schnell wurde unter Fans diskutiert, ob das "RS" für Rockstar Games stehen könnte und es sich um unterschiedliche Versionen von "GTA 6" handle. Bei dem Händler waren Preisangaben zwischen 89,99 Euro und 199,99 Euro vermerkt. Ein Branchen-Insider schrieb später auf der Social-Media-Plattform X, dass es sich wohl nur um Platzhalter handle und die Preise seinen Angaben nach wohl willkürlich gewählt seien.