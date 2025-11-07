Es wird kein Statement geben: Pietro Lombardi möchte nur seinen Frieden

Offenbar wurde Pietro Lombardi auf Instagram vielfach zu seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa befragt. Auf der Plattform stellt er nun auch klar: "Ich will meinen Frieden und den hab ich aktuell."

Pietro Lombardi (33) scheint auf Instagram anzudeuten, dass seine Fans ihn mit Nachrichten zu seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa in Ruhe lassen sollen. Einige Stunden nachdem die Influencerin in ihren Storys die Frage eines Followers oder einer Followerin danach, ob sie mit "Pi zusammen" sei, knapp aber deutlich mit einem "Nein" beantwortet hatte, meldet sich auch der Sänger in einer Story.

Es macht den Eindruck, dass ihn seine Fans womöglich auf diese Aussage seiner ehemaligen Partnerin aufmerksam gemacht haben. "Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, was ja ist. Ich weiß nicht was das bringen soll...", schreibt er am 7. November. Lombardi fragt, ob man Dinge betonen müsse, "wenn sie aktuell eh alle wissen?"

Pietro Lombardi: "Jeder hat sein Leben"

"Auch dieses: 'Hast du das und das gesehen?'", schreibt Pietro Lombardi weiter. "Ja, ich sehe alles", ist seine Antwort darauf. "Jeder hat seine Themen und dieses hat für mich aktuell keine Priorität, jeder hat sein Leben. Was zusammengehört, findet sich. Was nicht, war nie dafür bestimmt. Ich will meinen Frieden und den hab ich aktuell."

Auch wenn die Follower seit Monaten ein Statement erwarten würden, werde es keines geben. In einer Fragerunde habe Rypa laut dem Sänger gestern betont: "Sie ist in keiner Beziehung. [...] Ich bin in keiner Beziehung. Das ist der Stand. Und damit ist das Thema hiermit zu." Was komme oder auch nicht, entscheide das Leben - "nicht Instagram".

"Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind"

Im August war bekannt geworden, dass die Influencerin und der "DSDS"-Star sich getrennt haben. Auch wegen der gemeinsamen Kinder hätten sie und Lombardi "ein sehr gutes Verhältnis", sagte Rypa im Oktober im Gespräch mit "RTL.de". "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so", erläuterte sie. Für die Trennung habe es "keinen speziellen Grund [gegeben], sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind".

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa waren seit 2022 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne, die im Januar 2023 und im August 2024 zur Welt gekommen sind. Der Sänger war vor seiner Beziehung zu Rypa mit Sarah Engels (33) verheiratet. Aus der später geschiedenen Ehe hat Lombardi einen weiteren Sohn, der 2015 geboren wurde.