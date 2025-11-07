Es wird kein Statement geben: Pietro Lombardi möchte nur seinen Frieden

Offenbar wurde Pietro Lombardi auf Instagram vielfach zu seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa befragt. Auf der Plattform stellt er nun auch klar: "Ich will meinen Frieden und den hab ich aktuell."
Pietro Lombardi (33) scheint auf Instagram anzudeuten, dass seine Fans ihn mit Nachrichten zu seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa in Ruhe lassen sollen. Einige Stunden nachdem die Influencerin in ihren Storys die Frage eines Followers oder einer Followerin danach, ob sie mit "Pi zusammen" sei, knapp aber deutlich mit einem "Nein" beantwortet hatte, meldet sich auch der Sänger in einer Story.