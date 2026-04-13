Nach zwölf Jahren Beziehung und vier Kindern: Für Jessie Cave wird es ernst. Die als Lavender Brown aus den "Harry Potter"-Filmen bekannte Schauspielerin ist verlobt.

Seit über zehn Jahren lebt Jessie Cave (38) in wilder Ehe mit dem Komiker Alfie Brown zusammen. Nun hat sich die aus "Harry Potter" bekannte Darstellerin verlobt. "12 Jahre und 4 Kinder später ... es wird ernst", schrieb sie auf Instagram. Dazu stellte sie ein Bild des Paares. Jessie Cave und Alfie Brown liegen im Bett. Die Schauspielerin hält ihre linke Hand mit dem Verlobungsring in die Kamera. In einer Instagram-Story zeigte Cave eine Nahaufnahme des Schmuckstücks an ihrem Ringfinger. Darüber hat sie Augen und darunter einen Mund gemalt.

Die Britin verkörperte in "Harry Potter und der Halbblutprinz" sowie in den beiden Teilen von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" Zauberschülerin Lavender Brown. Die ist die erste Freundin von Ron Weasley.

Jessie Cave und Alfie Brown: Zwölf Jahre, vier Kinder und ein Podcast

Bevor sie den nächsten Schritt wagten, hießen Jessie Cave und Alfie Brown vier gemeinsame Kinder willkommen. Das Paar hat die Söhne Donnie (11), Abraham (5) und Becker (3) sowie Tochter Margot (9). Nach deren Geburt trennten sich die beiden vorübergehend. Sie haben den gemeinsamen Podcast "Before We Break Up Again" ("Bevor wir uns wieder trennen").

Vor einem Jahr machte Jessie Cave Schlagzeilen, als sie einen Account auf der Erotik-Plattform OnlyFans einrichtete. Darauf gebe es aber keine sexuellen Inhalte, sondern nur Videos um ihr Markenzeichen, ihre langen Haare. Dennoch wurde sie laut eigener Aussage wegen ihres OnlyFans-Kontos nicht zu "Harry Potter"-Veranstaltungen eingeladen.