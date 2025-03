Es wird ein Junge: Tochter Kimberly ist schwanger: Rod Stewart wird zum fünften Mal Opa

Rod Stewart (80) darf sich auf weiteren Familienzuwachs freuen. Seine Tochter Kimberly Stewart (45) verkündet auf Instagram, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Zu einer Reihe von Bildern, auf denen sie ihren Babybauch in einem eng anliegenden Blumenkleid präsentiert, schreibt die Unternehmerin: "Bald kommt ein kleiner Junge". Damit macht sie auch gleich das Geschlecht des Babys öffentlich.

Fünftes Enkelkind für Opa Rod

Wer der Vater des Stewart-Nachwuchses ist, ist nicht bekannt. Im Februar 2022 hatte die 45-Jährige ihre Verlobung mit Filmproduzent Jesse Shapira auf Social Media bekannt gegeben, der Post ist aber inzwischen gelöscht. Kimberly hat bereits eine 13-jährige Tochter namens Delilah aus einer früheren Beziehung mit Schauspieler Benicio Del Toro (58). Die beiden waren zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2011 bereits getrennt.

Für Rock-Legende Rod Stewart wird es das fünfte Enkelkind. Der "Sailing"-Interpret ist selbst Vater von insgesamt acht Kindern von fünf verschiedenen Frauen. Kimberly ist seine zweitälteste Tochter und stammt aus seiner Ehe mit Alana Stewart (79), mit der er von 1979 bis 1985 verheiratet war. Die beiden haben auch einen gemeinsamen Sohn, der 1980 geboren wurde.

Erst vor rund zwei Wochen ist der Musiker zum vierten Mal Großvater geworden. Sein Sohn Liam (30), aus einer Ehe mit Rachel Hunter (55), verkündete gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicole die Geburt ihres zweiten Kindes. Nach ihrem Sohn Louie durften sie sich über eine Tochter namens Elsie Skylar freuen.

Die Familie gratuliert

In ihrer Instagram-Story postete Kimberly Stewart zudem ein Foto, auf dem sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Tochter zu sehen ist, die beide ihren bereits recht großen Bauch streicheln. Auch einen Post ihrer Stiefmutter Penny Lancaster (54), die seit 2007 mit Rod Stewart verheiratet ist, teilte sie in den sozialen Medien. "Ich freue mich so sehr für dich, dass du wieder eine Mutter wirst", schrieb diese zu einem Bild der Schwangeren.