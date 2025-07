Die Karten für ihre Arena-Tour verkaufen sich offenbar gut. Warum also nicht gleich nachlegen? Das könnten sich Sarah Connor (45) und ihr Team vielleicht gedacht haben. Die Sängerin und Semmel Concerts haben jetzt eine Open-Air-Tour von Connor für den Sommer 2026 angekündigt.

"Wilde Nächte - Open Air 2026" lautet des Motto der Tournee, in deren Rahmen 15 Konzerte in Deutschland und Luxemburg steigen sollen. Los geht es demnach am 7. Mai im luxemburgischen Esch/Alzette. Einen Tag später folgt ein Auftritt in Bad Segeberg. Für den Juni stehen dann Konzerte in Tettnang, Fulda, Mönchengladbach und St. Goarshausen auf dem Programm. Es folgen im Juli und August unter anderem Stopps in Rostock, Dortmund und Berlin, bevor das letzte Konzert der Tour am 27. August in Coburg ansteht. Der Vorverkauf beginnt am 9. Juli um 10:00 Uhr vormittags.

Von diesen wilden Nächten sprach Connor auch schon zuvor. In einer Pressemitteilung wurde sie zu ihrem neuen Album "Freigeistin" so zitiert: "Ich will wilde Nächte und meine Leichtigkeit zurück, ich will etwas fühlen in einer Welt, die immer stumpfer wird. Ich will jeden Tag etwas neues lernen und ich kämpfe für das, woran ich glaube. Meine Sehnsucht nach Aus- und Aufbruch dominiert dieses Album."

Bereits 100.000 Tickets für Arena-Tour verkauft

Ebenfalls 15 Termine für das Frühjahr 2026 hatte Connor schon vor wenigen Wochen angekündigt. Semmel Concerts spricht in einer Mitteilung jetzt von einem "überragenden Vorverkaufsstart". Mehr als 100.000 Tickets seien bereits für die Konzerte im Frühling verkauft worden.

"Hab so Bock, endlich die neuen Songs mit euch live zu singen", schrieb Sarah Connor im Juni bei Instagram zur Arena-Tour 2026. Jene beginnt am 13. März in Kiel. Weiter geht es unter anderem in Berlin, Hamburg, Leipzig, Erfurt, Köln, Wien, München und Zürich. Der derzeit letzte geplante Termin der Arena-Tournee ist demzufolge der 1. April in Mannheim.