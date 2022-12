17 Die Stuttgarter Innenstadt ist am Samstag rappelvoll. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttg

Alle Jahre wieder kommt die Weihnachtszeit: Geschenke einkaufen, Glühwein trinken oder Eisenbahn en miniature am Schlossplatz bestaunen. Die Massen strömen am Samstag in die Stuttgarter Innenstadt.















Kaum ein Durchkommen mehr am Schlossplatz, die Königstraße ist rappelvoll: Die Vorweihnachtszeit lockt am Samstag viele Menschen in die Stuttgarter Innenstadt. Die Eisenbahn en miniature oder das kleine Riesenrad ziehen viele magnetisch an. Und da wären ja auch noch die Geschenke für das Fest, die rechtzeitig besorgt werden wollen.

Endlich wieder Weihnachtsmarkt! Nach zwei Jahren Corona-Pause hat der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ohne Einschränkungen wieder eröffnet. Seit dem 23. November schlängeln sich über 200 Hütten durch die Stuttgarter Innenstadt, vom Schloss- über den Schiller- bis zum Marktplatz.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: An der Ecke des Marktplatzes zur Kirchstraße schneit es. Aber es ist kein richtiger Schnee, sondern zu Schaumflocken aufgeplusterter Alkohol. Die Schneemacher heißen Claudia und Armin Weeber und sie zaubern mit ihren Maschinen ein Winterwunderland herbei.