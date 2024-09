Es war sein drittes Mal: Alle weinten, mich eingeschlossen: Boris Becker über seine Hochzeit

Am 14. September heiratete Boris Becker die Risikoanalystin Lilian de Carvalho Monteiro in einer privaten Zeremonie. In einem Interview hat er über seine Gefühle an dem großen Tag und danach gesprochen.

Nach rund einer Woche Ehe hat der Wimbledon-Held über seine Trauung gesprochen: "Es war authentisch, es war echt und es war ein magisches Wochenende, das ich nie vergessen werde", verriet Boris Becker (56) exklusiv dem britischen "Hello"-Magazin. Der Tennis-Star offenbarte die emotionalsten Momente seiner Hochzeit mit der Risikoanalystin Lilian de Carvalho Monteiro (33) in Italien.

"Alle weinten, mich eingeschlossen", gab der ehemalige Profisportler zu. "Es ist einer der romantischsten Orte, an denen ich war", berichtete Becker von der Hochzeitslocation in dem kleinen Fischerdorf östlich von Genua. "Wir leben in Italien und waren letzten Sommer ein paar Mal in Portofino. Wir hätten Venedig, Rom oder den Comer See wählen können, aber unsere größte Verbundenheit war Portofino." Das taufrische Ehepaar, das seit 2019 zusammen ist, hat am 14. September vor 85 geladenen Freunden und Familienmitgliedern den Bund fürs Leben geschlossen und feierte drei Tage lang. Die "Vogue" veröffentlichte die Hochzeitsfotos.

"Der Ort, an dem die Zeremonie stattgefunden hatte, ist, denke ich, einer der einzigartigsten Orte, an denen ich in meinem Leben war - und glauben Sie mir, ich war an vielen schönen Orten", schwärmte der pensionierte Tennisspieler.

Das Gefängnis hat ihre Liebe gefestigt

Der frühere Wimbledon-Champion erzählte dem Briten-Blatt außerdem, dass seine Liebe zu der gebürtigen Italienerin durch seine Verurteilung wegen Insolvenzdelikten im Jahr 2022 gefestigt wurde. Er wurde damals zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt und verbrachte insgesamt acht Monate hinter Gittern.

"Wie man bei Hochzeitszeremonien sagt, muss man an guten und schlechten Tagen einen Weg finden, zusammenzuhalten. Wir hatten sicherlich sehr schwierige Tage, weil meine persönliche Situation sehr herausfordernd war, aber dadurch habe ich wirklich meine wahren Freunde und meinen Partner fürs Leben kennengelernt", resümierte Becker. "Manchmal muss man getestet werden, um herauszufinden, wer deine wahren Freunde oder dein Partner sind, und das ist mir passiert. Mir wurde klar, wer bei mir war und wer nicht. Lilian war die Nummer eins."

In die Flitterwochen geht es erst im Dezember

Becker fügte hinzu, dass sich das Eheleben bereits "wunderbar" anfühlt und der Höhepunkt der Hochzeit für ihn war, endlich "Lilian seine Frau zu nennen". Geflittert werde aber erst über die Weihnachtszeit, da beide momentan zu beschäftigt seien.

Für Boris Becker ist es bereits die dritte Ehe: Mit Barbara Becker (57) war er von 1993 bis 2001 verheiratet. Sie teilen die Söhne Noah (30) und Elias Becker (25). 2009 nahm er Lilly Becker (48) zur Frau. Aus der Beziehung stammt sein dritter Sohn Amadeus (14). Mit dem russisch-britischen Model Angela Ermakova (56) hat er zudem Tochter Anna Ermakova (24) gezeugt.