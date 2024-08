Es war mir eine Ehre: Regisseur James Gunn verkündet: Superman-Neuauflage ist im Kasten

1 James Gunn führt bei "Superman" (2025) Regie. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

James Gunn hat die Dreharbeiten zu "Superman" für beendet erklärt. Auf Social Media bedankte er sich in einer Nachricht bei dem Team hinter dem Film. Die Schauspieler und die Crew hätten "Engagement, Kreativität und harte Arbeit" bewiesen.











Das "Superman"-Reboot kommt seiner Veröffentlichung mit dem Abschluss der Dreharbeiten einen Schritt näher. Auf Social Media verkündete Regisseur James Gunn (57) am Dienstag (30. Juli), dass der Blockbuster im Kasten sei. In seiner Nachricht schrieb der DC-Studios-CEO, er sei für die Zeit am Set "für immer dankbar".