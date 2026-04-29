Es war Liebe pur: Moderatorin Diana Schell hat ihren jüngeren Partner geheiratet

Kein großes Aufgebot, keine Gästeliste, kein Hinweis vorab: Diana Schell hat ihren 28 Jahre jüngeren Partner Alen geheiratet. Anwesend waren bei der Trauung lediglich die Standesbeamtin und ein Fotograf. Die Moderatorin spricht von einem reinen Liebesbeweis.
Diana Schell (55) ist unter der Haube. Wie die TV-Moderatorin der Zeitschrift "Bunte" bestätigte, gab sie ihrem 28 Jahre jüngeren Lebensgefährten Alen das Jawort - und zwar ohne Familie, ohne Freunde, ohne öffentliche Ankündigung. "Niemand war in unseren Plan eingeweiht", zitiert das Magazin die Braut. Im Standesamt seien lediglich die Beamtin und ein Fotograf dabei gewesen.