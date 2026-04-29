Es war Liebe pur: Moderatorin Diana Schell hat ihren jüngeren Partner geheiratet

Kein großes Aufgebot, keine Gästeliste, kein Hinweis vorab: Diana Schell hat ihren 28 Jahre jüngeren Partner Alen geheiratet. Anwesend waren bei der Trauung lediglich die Standesbeamtin und ein Fotograf. Die Moderatorin spricht von einem reinen Liebesbeweis.

Diana Schell (55) ist unter der Haube. Wie die TV-Moderatorin der Zeitschrift "Bunte" bestätigte, gab sie ihrem 28 Jahre jüngeren Lebensgefährten Alen das Jawort - und zwar ohne Familie, ohne Freunde, ohne öffentliche Ankündigung. "Niemand war in unseren Plan eingeweiht", zitiert das Magazin die Braut. Im Standesamt seien lediglich die Beamtin und ein Fotograf dabei gewesen.

Schell beschreibt die Trauung als bewussten Akt der Zweisamkeit. "Es war Liebe pur", sagte sie. Das Paar habe den Schritt für sich allein gehen wollen: "Für uns beide war es ein Beweis unserer Gefühle füreinander."

Kennengelernt während der Pandemie

Ein Paar sind die HSE-Moderatorin und der TV-Produzent seit rund fünf Jahren. Begegnet sind sich die beiden während der Corona-Zeit beim Sender - in einer Phase, in der zwischen den Mitarbeitenden kaum noch persönlicher Kontakt stattfand. Meetings fielen aus, Begrüßungen per Handschlag waren tabu. Genau in dieses kontaktarme Umfeld passte Alen offenbar nicht hinein. Er sei der Einzige gewesen, der zwischen zwei Drehs kurz ins Studio gekommen sei, um sich ihr persönlich vorzustellen, schildert Schell der Zeitschrift weiter.

Den ersten Schritt aus dem beruflichen Umfeld heraus machte ebenfalls er: Alen schrieb seine 28 Jahre ältere Kollegin via Instagram an. Aus der Nachricht entwickelte sich ein Treffen - und schließlich eine Beziehung.

Schwärmen für den "perfekten Gentleman"

Über ihren heutigen Ehemann, einen gebürtigen New Yorker, findet die Moderatorin nur lobende Worte. Sie hebt seine Bereitschaft hervor, Verantwortung zu übernehmen, beschreibt ihn als "perfekten Gentleman" und betont, dass er sie regelmäßig zum Lachen bringe.

Für Schell ist es nicht die erste Ehe. Mit ihrem früheren Partner verbindet sie nach eigener Aussage bis heute eine freundschaftliche Beziehung. Über die nun geschlossene Verbindung mit Alen sagt sie schlicht, sie könne ihr Glück Stunden nach der Zeremonie noch immer nicht fassen.