Es war furchtbar: Prinz William hat das schwierigste Jahr seines Lebens hinter sich

Wie muss man sich wohl als Thronfolger fühlen, wenn die ganze Welt auf einen blickt und man sich währenddessen Sorgen um seinen Vater und um seine Ehefrau macht? Prinz William (42) hat jetzt einen ehrlichen Einblick in sein Seelenleben gegeben. Er hat zum Ende seines Südafrika-Aufenthalts darüber gesprochen, wie schwierig die vergangenen Monate waren.

"Es war wohl das härteste Jahr meines Lebens"

"Es war furchtbar. Es war wohl das härteste Jahr meines Lebens", erklärte William laut eines Berichts der britischen BBC vor Reportern. "Zu versuchen, alles andere zu bewältigen und alles auf Kurs zu halten, war wirklich schwierig", antwortete er auf die Frage, wie er das für die Königsfamilie strapaziöse Jahr empfunden habe.

Der Palast hatte zunächst im Februar 2024 öffentlich gemacht, dass bei Williams Vater, König Charles III. (75), eine Krebserkrankung diagnostiziert worden war. Der britische König hatte direkt mit einer Behandlung begonnen und öffentliche Termine abgesagt. Nur wenige Wochen später wurde dann auch bekannt, dass Williams Ehefrau, Prinzessin Kate (42), ebenfalls an Krebs erkrankt war. Sie hatte im März mitgeteilt, sich einer Chemotherapie zu unterziehen.

Charles konnte trotz Behandlung glücklicherweise bald zu seinen Aufgaben zurückkehren und Kate hatte sich im September schließlich mit freudigen Nachrichten gemeldet. "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, endlich meine Chemotherapie abgeschlossen zu haben", teilte sie unter anderem mit.

William ist stolz, aber es war "brutal"

"Ich bin so stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meinen Vater", sagte William jetzt weiter. Die beiden hätten die schwierige Situation gemeistert. "Aber von einem persönlichen familiären Standpunkt aus gesehen, war es brutal."

Und auch seine Rolle als Prinz von Wales machte William offenbar erst zu schaffen. Er möge es nicht, dass damit noch mehr Verantwortung einhergehe. Auf der anderen Seite möge er "die Freiheit, dass ich etwas wie Earthshot bauen kann". William war nach Südafrika gereist, um unter anderem an der Verleihung des Earthshot-Preises teilzunehmen, den er ins Leben gerufen hat. Der Umweltpreis wird seit 2021 in fünf Kategorien vergeben. Ausgezeichnete Projekte erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils einer Million britischen Pfund, umgerechnet etwa 1,2 Millionen Euro.

"Das ist die Zukunft für mich", sagte er jetzt. "Bei meiner Rolle und meiner Plattform ist es sehr wichtig, dass ich etwas für das Gute tue. Dass ich das Leben der Menschen verbessere und etwas tue, das wirklich bedeutungsvoll ist." Der 42-Jährige scheint mittlerweile bereit für alles zu sein, was auf ihn zukommt - als Ehemann von Kate, als Vater der gemeinsamen Kinder Prinzessin Charlotte (9), Prinz George (11) und Prinz Louis (6), und als künftiger König: "Ich genieße meine Arbeit und ich genieße es, mir die Zeit einzuteilen und sicherzustellen, dass ich auch Zeit für meine Familie habe."