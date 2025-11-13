Mark Wahlbergs Tochter Grace stürzte Anfang November bei einem Reitturnier. Der Schauspieler spricht jetzt über die Verletzung der 15-Jährigen - und darüber, wie sehr sie zurück in den Sattel will. "Es ist ein sehr, sehr gefährlicher Sport", sagt der vierfache Vater.
Nach dem schweren Reitunfall seiner Tochter Grace (15) Anfang November meldet sich Mark Wahlberg (54) mit guten Nachrichten. "Sie macht es großartig. Danke fürs Nachfragen", sagte der Schauspieler im Gespräch mit "Access Hollywood" und gab damit Entwarnung. Grace war zuvor bei einem Reitturnier gestürzt und musste anschließend verletzt ins Krankenhaus.