Mark Wahlbergs Tochter Grace stürzte Anfang November bei einem Reitturnier. Der Schauspieler spricht jetzt über die Verletzung der 15-Jährigen - und darüber, wie sehr sie zurück in den Sattel will. "Es ist ein sehr, sehr gefährlicher Sport", sagt der vierfache Vater.

Nach dem schweren Reitunfall seiner Tochter Grace (15) Anfang November meldet sich Mark Wahlberg (54) mit guten Nachrichten. "Sie macht es großartig. Danke fürs Nachfragen", sagte der Schauspieler im Gespräch mit "Access Hollywood" und gab damit Entwarnung. Grace war zuvor bei einem Reitturnier gestürzt und musste anschließend verletzt ins Krankenhaus.

Für die Familie sei der Vorfall sehr belastend gewesen. "Es war furchtbar, wissen Sie. Es ist ein sehr, sehr gefährlicher Sport, aber sie ist so leidenschaftlich dabei", erklärt Wahlberg im Interview für seinen kommenden Film "The Family Plan 2". Das Besondere: Grace wollte sofort wieder zurück aufs Pferd. "Sie war ganz versessen darauf. Sie hatte Angst, dass wir den Sport für zu gefährlich halten würden."

Um vier Uhr morgens geht es in den Stall

Der Vater zeigt sich beeindruckt von der Disziplin seiner Tochter. "Sie steht um vier Uhr morgens auf, geht sieben Tage die Woche in den Stall, macht alles für die Pferde, ihr Training und alles", erzählt er. Am 3. November offenbarte Grace auf Instagram ihre Verletzung. Ein Foto zeigt sie im Krankenhausbett mit einer Armschlinge. Vater Mark kommentierte mit betenden und weinenden Emojis. Welche Verletzung Grace genau erlitt, bleibt unklar. Auch Mutter Rhea Durham (47) schrieb unter den Beitrag ihrer Tochter und unterstützte dabei die bereits geäußerten Comeback-Pläne: "Kein Zweifel, Kind".

Mark und Rhea haben neben Grace noch drei weitere Kinder: Brendan (17), Michael (19) und Ella (22). Vier Kinder großzuziehen sei "nicht einfach", betonte der Oscar-nominierte Schauspieler zudem im Gespräch. "Ich will meinen Kindern die Welt geben, aber ich will auch, dass sie alles wertschätzen, dass sie erfolgreich sind, gute Menschen werden", sagte Wahlberg über seine Erziehungsphilosophie. "Das ist meine wichtigste Rolle. Wenn ich hier versage, versage ich bei allem."