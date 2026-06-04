Es war eine krasse Erfahrung: Jimi Blue Ochsenknecht hat Gefängnis mental gut getan

Jimi Blue Ochsenknecht spricht im Podcast seiner Mutter Natascha offen über seinen Gefängnisaufenthalt. Die Zeit hinter Gittern musste für seine Entwicklung "schon irgendwo sein".
Mehrere Nächte hinter Gittern, eine Auslieferung nach Österreich - im Sommer 2025 hielt Jimi Blue Ochsenknecht (34) die Medien mit seinem Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Hotelrechnung in Atem. Im Podcast "Wondermom" seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (61) spricht er nun erneut über seine Zeit hinter Gittern. Noch mal erleben wolle er das nicht, aber dennoch: "Ich muss halt auch wirklich sagen - Gefängnis ist wirklich scheiße und ich habe auch Kacke gebaut - aber ich hatte da meine Ruhe einfach."