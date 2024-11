Es war ein Witz: Oasis-Frontmann Liam Gallagher dementiert neues Album

1 Große Enttäuschung für Oasis-Fans: Nachdem Gerüchte um ein neues Album der Band aufgekommen waren, dementierte Frontmann Liam Gallagher diese nun. Foto: ActionPress

Im Sommer feierte die Band Oasis nach 15 Jahren ein Comeback. Seitdem deutete Frontmann Liam Gallagher immer wieder die Veröffentlichung eines neuen Albums an. Doch nun folgt die herbe Enttäuschung für die Fans.











Liam Gallagher (52) räumt mit den Spekulationen auf! Seitdem im Sommer bekannt geworden war, dass seine Band Oasis ein Comeback feiert, häuften sich die Gerüchte um ein neues Album. So ging aus einem Post eines Fan-Accounts auf X hervor, dass Gallagher und sein Bruder Noel (57) "intensiv" an einer neuen Oasis-Platte arbeiten. "Beruhigen wir uns, es ist kein Oasis-Album in der Mache. Das war ein Witz und der Grund dafür ist, dass jeder derzeit ein wenig angespannt ist. Es tut mir leid, wenn ich jemanden verärgert habe, aber verdammt, es war zum Totlachen", reagierte Gallagher und beendete damit die Hoffnungen seiner Fans.

Er selbst heizte die Gerüchte an In den vergangenen Monaten fragten sich Fans vermehrt auf der Social-Media-Plattform, ob die Band bald ein neues Album herausbringen wird. "Ja, es ist schon fertig", antwortete daraufhin Gallagher. In einem weiteren Post bestätigte er, dass die neue Platte bereits "im Kasten" sei. Außerdem behauptete Gallagher, dass die Songs, die sein älterer Bruder geschrieben habe, ihn "umgehauen" hätten. Lesen Sie auch 1991 gründeten Paul Arthurs (59), Paul McGuigan (53) und Tony McCaroll (53) die Band Rain. Nachdem die drei Musiker mit ihrem Leadsänger unzufrieden waren, ersetzten sie ihn mit Liam Gallagher. Nachdem sein Bruder bereits einige Songs für die Gruppe geschrieben hatte, stieß Noel als Bandchef und Komponist hinzu. Aus Rain wurde Oasis. In den darauffolgenden Jahren etablierte sich Oasis in der Musikbranche und gilt seither als die erfolgreichste Britpop-Band aller Zeiten. 2009 kam es überraschend zur Trennung, nachdem ein Streit der Gallagher-Brüder vor einem Festivalauftritt eskalierte. Erst 15 Jahre später kam es zur Versöhnung und somit zum Comeback von Oasis. Im kommenden Jahr sind bereits weltweit Konzerte angekündigt. Wer neben Noel und Liam Gallagher auf der Bühne stehen wird, ist bislang nicht bekannt. Bei der Oasis-Trennung 2009 war bereits keines der anderen Originalmitglieder mehr Teil der Band.