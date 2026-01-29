Es war ein deutscher Komiker: Komiker Maxi Schafroth sorgt für Fassungslosigkeit in Grönland

Der Komiker Maxi Schafroth hat laut eines Medienberichts mit einer satirischen Aktion in Grönland für Aufsehen gesorgt. Der NDR bestätigt einen Vorfall im Rahmen eines Drehs für das Format "extra 3".

Nach US-Präsident Donald Trump (79) sorgt auch ein Deutscher in Grönland offenbar für ordentlich Aufruhr. Nach Informationen von "t-online" soll wohl der Kabarettist, Schauspieler und Moderator Maxi Schafroth (geb. 1985) am gestrigen Mittwoch versucht haben, im Rahmen von Dreharbeiten für die Satire-Sendung "extra 3" in der Hauptstadt Nuuk eine US-Flagge zu hissen.

Schafroth ist unter anderem bekannt als gefeierter ehemaliger Fastenprediger beim traditionellen Derblecken am Nockherberg und als Pumuckls Stimme in "Neue Geschichten vom Pumuckl". In einem von dem Aktivisten Orla Joelsen auf der Social-Media-Plattform X geteilten Video ist aus der Ferne zu sehen, wie ein Mann dabei gehindert wird, eine US-Flagge zu hissen. Hinter ihm ist ein Kameramann zu erkennen.

Ein Komiker, "der versucht hat, humorvoll zu sein"

"Dieser Typ hat versucht, die amerikanische Flagge vor dem Kulturzentrum in Nuuk zu hissen. [...] Glücklicherweise wurde er rechtzeitig vom Personal gestoppt. Wenn Sie unsere Werte nicht respektieren, warum sind Sie in Nuuk?!", schrieb Joelsen dazu. Etwas später teilte er dann mit: "Es war ein deutscher Komiker - aus der deutschen Satire-Sendung 'extra 3' - der versucht hat, humorvoll zu sein, indem er sich als Vertreter der US-Regierung ausgegeben hat. Er wurde der Polizei gemeldet."

Dem Portal habe der bei "extra 3" federführende NDR bestätigt, dass es zu einem solchen Vorfall gekommen sei. Die Satire-Redaktion habe in Nuuk gedreht und dabei habe "ein Mitglied des Teams vorgegeben, eine US-Flagge auf einem öffentlichen Platz hissen zu wollen. Dafür wurde vor Ort ein Bußgeld verhängt." Eine Sprecherin des Senders habe zudem erklärt, es sollte niemals der Eindruck entstehen, dass "Ziel der Satire" die Grönländerinnen und Grönländer seien. Joelsens Meinung auf X: "Schande über Dich, du Narr!"

Maxi Schafroth ist seit vielen Jahren für "extra 3" im Einsatz und sorgte in der Vergangenheit mit einigen Auftritten immer wieder für kleine Kontroversen, aber auch für viele Lacher. So mischte er sich zum Beispiel bei einem CDU-Parteitag als CSU-Mann unters Volk und nahm mit derben Sprüchen die Mitglieder seiner "Schwesterpartei" aus bayerischer Sicht aufs Korn.