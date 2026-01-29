Es war ein deutscher Komiker: Komiker Maxi Schafroth sorgt für Fassungslosigkeit in Grönland

Der Komiker Maxi Schafroth hat laut eines Medienberichts mit einer satirischen Aktion in Grönland für Aufsehen gesorgt. Der NDR bestätigt einen Vorfall im Rahmen eines Drehs für das Format "extra 3".
Nach US-Präsident Donald Trump (79) sorgt auch ein Deutscher in Grönland offenbar für ordentlich Aufruhr. Nach Informationen von "t-online" soll wohl der Kabarettist, Schauspieler und Moderator Maxi Schafroth (geb. 1985) am gestrigen Mittwoch versucht haben, im Rahmen von Dreharbeiten für die Satire-Sendung "extra 3" in der Hauptstadt Nuuk eine US-Flagge zu hissen.