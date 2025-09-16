Es war die Hölle: GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter über ihre Jugend

Sie gewann 2021 als erste Transperson "Germany's next Topmodel". In ihrem ersten Buch erlaubt Alex Mariah Peter einen Einblick in ihre einsame Kindheit und ihre Jugend, die sie als "Hölle" bezeichnet. Nach ihrem Coming-out empfand sie zunächst "Panik" statt Befreiung.
Als erste Transperson gewann Alex Mariah Peter (27) 2021 die ProSieben-Show "Germany's next Topmodel". Auf diesen Fakt wurde sie in den darauffolgenden Jahren reduziert, obwohl sie öffentlich nicht gerne über ihre Transition spricht. In ihrem gerade erschienenen Buch "Work in Progress" gibt die Influencerin aber nun Einblicke in ihr "Leben zwischen Öffentlichkeit und Selbstschutz".