Es veränderte das Internet: Model Amber Valletta huldigt Donatella in ikonischem Versace-Kleid

Bei den CFDA Fashion Awards sorgte Model Amber Valletta für einen glamourösen Throwback - in dem Versace-Kleid, das dank J.Lo das Internet für immer veränderte.

Bei den CFDA Fashion Awards 2025 in New York ehrte Supermodel Amber Valletta (51) am Montagabend Modeikone Donatella Versace (70) mit dem Positive Change Award. Die Designerin wurde für ihr anhaltendes Engagement in der LGBTQ+-Community, ihren Einsatz für Gleichberechtigung sowie ihre kontinuierliche Unterstützung von Nachwuchstalenten ausgezeichnet.

Als Versace-Muse der ersten Stunde entschied sich Valletta dafür, ihrer Freundin mit einem besonderen Mode-Moment zu gratulieren. Sie wählte eines der legendärsten Kleider der Modegeschichte aus dem Haus Versace: das grün-blaue, tief ausgeschnittene Jungle-Dress, das vor rund 25 Jahren das Internet für immer veränderte.

J.Lo machte das Versace-Kleid weltberühmt und sorgte für eine Internet-Revolution

Berühmtheit erlangte der Look aus grün-blauem Chiffon mit tropischem Blattmuster und einem Ausschnitt fast bis zum Bauchnabel, als Jennifer Lopez (56) das Kleid zu den Grammy Awards 2000 trug. Die Nachfrage nach Bildern war so groß, dass Millionen Menschen online danach suchten - ohne Erfolg. Das Ergebnis: Google Images wurde entwickelt. Damit sorgte das Kleid für einen technologischen Meilenstein.

Fast 20 Jahre später, bei der Versace-Show zur Kollektion Frühling/Sommer 2020 in Mailand, schickte Donatella Versace J.Lo in einer aktualisierten Version des Jungle-Dresses über den Laufsteg. Der Überraschungsmoment wurde erneut zum viralen Hit und zeigte, wie stark die Faszination für diesen Look geblieben ist.

Amber Valletta trug das legendäre Kleid zuerst

Besonders spannend: Obwohl der Look weltweit als "J.Lo Dress" bekannt wurde, trug ihn ursprünglich Amber Valletta. Das Model eröffnete die Versace-Show zur Frühjahr/Sommer-Kollektion 2000 in einer Runway-Version des Jungle-Dresses. Valletta zählte damals zu den größten Models ihrer Zeit - und galt als eine von Donatella Versaces Musen.