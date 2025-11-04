Es veränderte das Internet: Model Amber Valletta huldigt Donatella in ikonischem Versace-Kleid

Bei den CFDA Fashion Awards sorgte Model Amber Valletta für einen glamourösen Throwback - in dem Versace-Kleid, das dank J.Lo das Internet für immer veränderte.
Bei den CFDA Fashion Awards 2025 in New York ehrte Supermodel Amber Valletta (51) am Montagabend Modeikone Donatella Versace (70) mit dem Positive Change Award. Die Designerin wurde für ihr anhaltendes Engagement in der LGBTQ+-Community, ihren Einsatz für Gleichberechtigung sowie ihre kontinuierliche Unterstützung von Nachwuchstalenten ausgezeichnet.