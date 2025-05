Wenn am Donnerstag, 15. Mai, eine gute Bekannte zum Jazzclub in die Leonberger Steinturnhalle kommt, so ist dies nicht nur für Jazzfreunde ein spannender Termin. Die international bekannte Drummerin Iris Oettinger hat ganz besondere Band zusammengestellt mit Musikern, die allesamt zur Spitzengruppe des Jazz weit über die Grenzen Europas hinaus zählen.

Besonderer Gast ist Dan Barrett, ein amerikanischer Posaunist, Kornettist und Arrangeur. Berühmt geworden ist er nicht zuletzt durch seinen Soundtrack in dem Film „The Cotton Club“, aber auch durch zahlreiche Auftritte in der legendären Carnegie Hall in New York, durch Auftritte mit Benny Goodman, Woody Hermann oder Woody Allen , auch bin dessen Filmen.

Klaus Bader am Tenorsaxofon, gehört seit vielen Jahren zu den führenden Saxofonisten des Swing Stils, von der Fachzeitschrift „Jazzpodium“ als „Meister der Balladen“ bezeichnet. Thilo Wagner am Piano ist auf den Bühnen der Welt daheim – von Asien bis Amerika. Und Miss „Ladybass“ Lindy Huppertsberg ist Schülerin des legendären New Yorker Bassisten Ray Brown und Mitglied der international „Barrelhouse Jazz Band“. Es dürfte bei Leonberger Jazzclub also so richtig swingen.

Donnerstag, 15. Mai, 19.30, Steinturnhalle, Leonberg, Steinstraße 5. Abendkasse: 17 Euro, ermäßigt 10 und 7 Euro Euro. Parken beim Hallenbad, Rathaus oder Festplatz.