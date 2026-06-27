Es steht leer: Prinz William verzichtet auf Mieteinnahmen aus Gefängnis

Prinz William will von den jährlich rund 1,5 Millionen Pfund Miete aus dem stillgelegten Dartmoor-Gefängnis nicht länger persönlich profitieren. Die Summe soll stattdessen der Region zugutekommen.
Prinz William (44) verzichtet künftig auf Mieteinnahmen aus einem leerstehenden Gefängnis. Wie die BBC berichtet, will der britische Thronfolger die jährlich rund 1,5 Millionen Pfund, die für das Dartmoor-Gefängnis in der Grafschaft Devon bezahlt werden, nicht länger für sich persönlich vereinnahmen. Vom Finanzjahr 2026/27 an soll die Summe aus seinen Einkünften aus dem Herzogtum Cornwall herausgerechnet werden.