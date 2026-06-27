Es steht leer: Prinz William verzichtet auf Mieteinnahmen aus Gefängnis

Prinz William will von den jährlich rund 1,5 Millionen Pfund Miete aus dem stillgelegten Dartmoor-Gefängnis nicht länger persönlich profitieren. Die Summe soll stattdessen der Region zugutekommen.

Prinz William (44) verzichtet künftig auf Mieteinnahmen aus einem leerstehenden Gefängnis. Wie die BBC berichtet, will der britische Thronfolger die jährlich rund 1,5 Millionen Pfund, die für das Dartmoor-Gefängnis in der Grafschaft Devon bezahlt werden, nicht länger für sich persönlich vereinnahmen. Vom Finanzjahr 2026/27 an soll die Summe aus seinen Einkünften aus dem Herzogtum Cornwall herausgerechnet werden.

Das Dartmoor-Gefängnis bringt dem Herzogtum Cornwall jährlich rund 1,5 Millionen Pfund an Pachteinnahmen ein. Der Betrag ist Teil eines staatlichen Mietvertrags mit dem Justizministerium. Für den Staat ist das leerstehende Gefängnis allerdings deutlich teurer: Laut einem Bericht des britischen Parlaments fallen insgesamt rund vier Millionen Pfund pro Jahr für Miete, Geschäftsraten und Sicherheit an. Die 1,5 Millionen Pfund sind also nur der Mietanteil, auf den William künftig persönlich verzichten will.

Das Geld soll in der Region bleiben

Statt in die Tasche des Prinzen soll das Geld nach seinem Wunsch in die Erneuerung der Gemeinde vor Ort fließen. Hintergrund ist die Lage rund um die Haftanstalt: Das Gefängnis der Kategorie C steht seit Juli 2024 leer, nachdem in den Unterkünften der Insassen erhöhte Radon-Werte gemessen worden waren.

Für die Menschen im benachbarten Princetown, einer abgelegenen Gemeinde, hatte die Schließung spürbare Folgen. Williams Privatsekretär Ian Patrick erklärte laut BBC: "Prinz William weiß, dass das Gefängnis für viele Menschen in Princetown seit Langem zum Gefüge der Gemeinde gehört." Und weiter: "Seine Schließung hat echte Unsicherheit ausgelöst - nicht nur mit Blick auf Arbeitsplätze und Betriebe, sondern auch im Hinblick auf die Zukunft des Ortes selbst." Im kommenden Jahr soll ein von der Gemeinde getragener Förderfonds starten, der Princetown sozial, wirtschaftlich und ökologisch zugutekommen soll.

Ein Vertrag aus der Zeit vor Williams Amt

Der Pachtvertrag selbst stammt aus einer Zeit, in der weder Charles (77) König noch William Prince of Wales war. Eine Recherche der "Dispatches"-Sendung und der "Sunday Times" hatte 2024 ans Licht gebracht, dass das Herzogtum 2022 einen 37-Millionen-Pfund-Deal abgeschlossen hatte, um das Dartmoor-Gefängnis an das Justizministerium zu vermieten. Vereinbart wurden über 25 Jahre hinweg 1,5 Millionen Pfund pro Jahr - hinzu kam eine Abmachung mit dem Verteidigungsministerium, die den Streitkräften Übungen auf dem Gelände von Dartmoor erlaubt.

Als Thronfolger stehen William die jährlichen Gewinne des milliardenschweren Landbesitzes des Herzogtums zu, der sich über 51.800 Hektar in 19 Grafschaften erstreckt.