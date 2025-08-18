Es sollte aber nicht sein: Sharon Stone: Sie ging einst auf ein Date mit Rapper Nelly

Sie wären wohl eines der ungewöhnlichsten Paare der Entertainmentbranche gewesen. Sharon Stone hat bestätigt, dass sie auf einem Date mit dem Rapper Nelly war.
In Andy Cohens (57) US-Show "Watch What Happens Live" haben schon zahlreiche Promis von ungewöhnlichen Momenten aus ihrem Leben berichtet. Neben ihrem Schauspielkollegen Bob Odenkirk (62) zu Gast in einer neuen Ausgabe, hat Sharon Stone (67) jetzt bestätigt, dass sie auf ein Date mit dem Rapper Nelly (50) gegangen ist. Doch ein Paar sollte aus ihnen nicht werden.