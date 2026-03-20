Die Planungen laufen offenbar auf Hochtouren, nun gibt es aber Berichte über Probleme: Wie steht es um den Besuch von König Charles und Königin Camilla bei US-Präsident Donald Trump?
König Charles (77) und Königin Camilla (78) wollen Medienberichten zufolge Ende April einen Staatsbesuch im Weißen Haus absolvieren. Im Vorfeld soll es allerdings Probleme geben, die die Reise behindern könnten. Das berichtet "Page Six" unter Berufung auf mehrere Quellen. Der Iran-Krieg und die anhaltenden Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump (79) und dem britischen Premierminister Keir Starmer (63) sollen hinter den Kulissen für Bedenken sorgen.