Die Planungen laufen offenbar auf Hochtouren, nun gibt es aber Berichte über Probleme: Wie steht es um den Besuch von König Charles und Königin Camilla bei US-Präsident Donald Trump?

König Charles (77) und Königin Camilla (78) wollen Medienberichten zufolge Ende April einen Staatsbesuch im Weißen Haus absolvieren. Im Vorfeld soll es allerdings Probleme geben, die die Reise behindern könnten. Das berichtet "Page Six" unter Berufung auf mehrere Quellen. Der Iran-Krieg und die anhaltenden Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump (79) und dem britischen Premierminister Keir Starmer (63) sollen hinter den Kulissen für Bedenken sorgen.

Donald Trump und First Lady Melania Trump (55) wollen den britischen Monarchen und seine Ehefrau dem Bericht zufolge in Washington, D.C. empfangen, um die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten mit einzuleiten. Der Besuch gilt laut "Page Six" als dringend benötigter diplomatischer Ausgleich, nachdem die Spannungen zwischen Präsident Trump und dem britischen Premierminister Keir Starmer im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg zugenommen hatten, heißt es.

Alles hängt von der Regierung ab

Trump gilt als großer Fan der britischen Königsfamilie. Er bezeichnete König Charles als "einen großartigen Kerl" und sagte dem Bericht zufolge Anfang des Monats vor Reportern im Weißen Haus: "Er kommt sehr bald."

Die Royals könnten neben Washington, D.C. auch New York City besuchen. Ein Palastmitarbeiter erklärte laut "Page Six" allerdings, dass "alle Reisen von den Empfehlungen der Regierung abhängen", und fügte hinzu, dass "Planung und Vorbereitung" andauern.

Zudem berichtet die Promiseite der "New York Post", dass der Besuch von Charles und Camilla in den USA nur drei Tage dauern soll, da der König sich weiterhin seiner Krebsbehandlung unterzieht. Charles werde zudem seinen in Kalifornien lebenden Sohn Prinz Harry (41) nicht treffen, so "Page Six". Der 41-Jährige könnte sich mit Ehefrau Herzogin Meghan (44) gerade auf einer geplanten Australien-Reise befinden, wenn sein Vater in den USA ist. Im Juli soll dann Prinz William (43), möglicherweise mit Prinzessin Kate (44), die hochrangigen Feierlichkeiten zu "America 250" besuchen.

"Vanity Fair" hatte ebenfalls berichtet, dass die Planungen für die USA-Reise von Charles und Camilla voranschreiten. Kreise, die dem Monarchen nahestehen, berichteten demnach, dass dieser sich auf den Besuch freue. "Die Planungen laufen auf Hochtouren", sagte eine weitere Quelle dem Magazin. "Sollte der Besuch abgesagt werden, dann durch die britische Regierung - was jedoch als äußerst unwahrscheinlich gilt."