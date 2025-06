Es soll kriseln: Katy Perry und Orlando Bloom: Streit zwischen Weltall und Hochzeit?

Geht es nach den Medienberichten aus den vergangenen Wochen, sieht es derzeit nicht gut für die Beziehung von Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) aus. Die Sängerin und der Hollywoodstar, die seit 2020 die gemeinsame Tochter Daisy (4) haben, sollen angeblich in einer Krise stecken. Und kein geringer als Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) spielt eine Rolle bei den kolportierten Spannungen zwischen den beiden, wie es jetzt heißt.

Ist Katy Perrys Kurztrip ins All etwa peinlich?

Im April hatte Bezos mit einer Rakete seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin unter anderem Popstar Perry und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) auf einen Kurztrip ins All geschickt. Blooms Reaktion darauf soll der laut eines Berichts der britischen "Daily Mail" ohnehin angespannten Beziehung nicht gut getan haben.

Nach dem Flug spotteten viele Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien, insbesondere Perry wurde zum Meme. Sie hatte an Bord ein Gänseblümchen dabei, eine "Erinnerung an unsere schöne Erde" und an ihr Töchterchen Daisy, wie sie nach dem wenige Minuten dauernden Trip erklärte. Außerdem küsste sie nach der Landung den Boden, so als ob sie Monate im All verbracht hätte.

"Er hat ihr gesagt, dass das Ganze lächerlich aussah", zitiert die britische Boulevardzeitung jetzt einen Insider aus Perrys Lager. "Er sagte, es sei lächerlich gewesen. Peinlich. Das war während eines Streits, und es hat ihre Gefühle verletzt." Selbstverständlich sei sie getroffen gewesen: "Stell dir vor, du fliegst ins Weltall - ins verdammte Weltall - und dein Partner ist nicht beeindruckt. Sie hatte gehofft, er würde sie mehr unterstützen."

Ist Jeff Bezos' Hochzeit ein Streitpunkt?

Vor nicht einmal zwei Wochen berichtete "Page Six", dass bei dem Paar sogar bereits alles aus sein soll. "Es ist vorbei", erzählte ein Insider. Sie wollten demzufolge aber noch bis Perrys Tourende warten, bevor sie die Trennung offiziell bekannt machen. Die Tour soll dem Promi-Portal "TMZ" zufolge auch der Grund dafür sein, dass die Sängerin offenbar nicht zur Hochzeit von Bezos und Sánchez kommt. Es wird angenommen, dass diese ab dem 24. Juni im italienischen Venedig über drei Tage stattfindet.

Orlando Bloom soll aber sehr wohl auf der Gästeliste stehen. "Katy hat das Gefühl, dass sie eher ihre Freunde sind als seine, und doch ist er derjenige, der zur Hochzeit geht", zitiert die "Daily Mail" ihre anonyme Quelle weiter. Er bestehe angeblich darauf, die Hochzeit zu besuchen. Das sehe seine Partnerin wiederum als Spitze von ihm: "Er beschwert sich darüber, dass sie ins Weltall fliegt, und will dann auf die Hochzeit der Leute gehen, die ihr das überhaupt erst ermöglicht haben."

Zu den angeblichen Beziehungsproblemen haben sich weder Perry noch Bloom bisher geäußert.