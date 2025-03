1 Auf diesem von der Presseabteilung des Vatikans via AP veröffentlichten Bild zelebriert Papst Franziskus eine Messe in der Kapelle der Poliklinik Agostino Gemelli in Rom. Foto: Uncredited/Vatican Press Hall/AP/dpa

Das erste Foto des Papstes seit 14. Februar sorgte zunächst für Erleichterung. Doch inzwischen wird die Aufnahme, die Franziskus versunken sitzend von hinten im Halbprofil zeigt, akribisch analysiert.











Das erste Foto von Papst Franziskus nach mehr als vier Wochen hat neue Spekulationen zu seinem Gesundheitszustand ausgelöst. „Es sieht aus, als sei er in einem Monat um mindestens fünf Jahre gealtert“, sagte der Professor für Infektionskrankheiten an der Universität Genua, Matteo Bassetti, der Tageszeitung „Il Messaggero“ am Montag (17. März). Er glaube nicht, dass Franziskus weiter in der Lage sein werde, die Aufgaben eines Papstes in vollem Umfang zu erfüllen, so der in Italien oft zitierte Mediziner.