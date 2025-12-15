Nach Evelyn Burdecki hat nun auch "GNTM"-Siegerin Kim Hnizdo offen darüber gesprochen, dass sie auf sogenanntes Social Freezing setzt. In einem Interview erklärte sie die Gründe für ihre Entscheidung, Eizellen einfrieren zu lassen.
Im April feiert Model Kim Hnizdo (29) ihren 30. Geburtstag. Eine wichtige Entscheidung hat sie vor ihrem runden Geburtstag bereits getroffen. Die Siegerin der elften Staffel von "Germany's next Topmodel" ließ Eizellen einfrieren. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erklärte sie, dass sie mit dem mehrere tausend Euro teuren Eingriff Druck aus der Familienplanung nehmen möchte.