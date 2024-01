Es macht mir sehr viel Spaß: Starkoch Johann Lafer übernimmt Gastrolle bei Rote Rosen

1 Johann Lafer als Johann Lafer am Set von "Rote Rosen". Foto: ARD/Stefanie Jockschat

Einen echten Starkoch sieht man in einer Telenovela-Küche selten. Johann Lafer übernimmt eine Gastrolle in "Rote Rosen". Der 66-Jährige spielt sich selbst.











Neuer Job für Starkoch Johann Lafer (66): Wie die ARD am Dienstag mitteilt, wird der Österreicher einen Abstecher in die Lüneburger Heide machen und in der Telenovela "Rote Rosen" eine Gastrolle übernehmen. Die Folge mit Lafer wird voraussichtlich im Mai 2024 im Ersten zu sehen sein. "Es macht mir sehr viel Spaß und ich muss sagen, ganz was anderes, am liebsten würde ich hier kochen!", schwärmt Lafer über die Dreharbeiten am "Rote Rosen"-Set.