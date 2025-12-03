Es macht mir Angst: Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber offenbart psychische Probleme

Der Sohn von Cindy Crawford und Rande Gerber wendet sich mit einem Video an seine Follower. Presley Gerber spricht offen über Panikattacken, Medikamente und seine Suche nach Hilfe. Der 26-Jährige will anderen Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind. Cindy Crawford reagiert liebevoll.
Presley Gerber (26) hat einen mutigen Schritt gewagt. Der Sohn von Supermodel Cindy Crawford (59) und Unternehmer Rande Gerber (63) meldete sich mit einem ungewöhnlich persönlichen Video bei seinen Instagram-Followern. Darin gewährt er tiefe Einblicke in seinen Kampf mit der psychischen Gesundheit.