Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz hat eine ungewöhnliche Investition getätigt: Er kaufte sein Nachbarhaus in Los Angeles. Die Immobilie ist nach eigener Aussage allerdings "wirklich ekelhaft". Bruder Tom sieht es ähnlich, wie sie im Podcast verraten.

Eine "große Shoppingwoche" liegt hinter Bill Kaulitz (36). Doch der Musiker hat diesmal nicht in Mode investiert, sondern in Immobilien. In der aktuellen Folge "Gottlos erzogen" des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrät der Tokio-Hotel-Frontmann im Gespräch mit Tom Kaulitz (36): "Ich habe ein Haus gekauft." Die Reaktion seines Zwillingsbruders folgt prompt: "Einen Schrotthaufen."

Diese Einschätzung scheint in Anbetracht der weiteren Ausführungen keineswegs übertrieben. Bei dem Objekt handelt es sich um Bills Nachbarhaus in Los Angeles - und das befindet sich offenbar in katastrophalem Zustand. "Man geht rein und denkt sich: Wow, jetzt haben wir viel Geld ausgegeben für einen ganz schönen Haufen Scheiße", empört sich Tom, der mit Heidi Klum (52) verheiratet ist.

Hartnäckige Verhandlungen zahlten sich aus

Nichtsdestotrotz scheint es ein längerer Prozess gewesen zu sein. Bill hat die bisherigen Eigentümer regelrecht bearbeitet, bis sie nachgaben. "Ich habe sie so lange belabert, bis sie jetzt das Haus an mich verkauft haben", erzählt der Musiker. Doch kaum war der Kaufvertrag unterschrieben, wiederholt er nun mehrfach: "Dieses Haus ist wirklich unbewohnbar."

Beim Betreten denke man sofort: "Hilfe, mich krabbelt da gleich was an", schildert Bill seine ersten Eindrücke. Die Liste der Mängel liest sich wie ein Albtraum: Ratten haben sich eingenistet, durch das kaputte Dach regnet es hinein, überall breitet sich Schimmel aus. "Man will gar nicht einatmen", bestätigt der eine, "es ist wirklich ein ekelhaftes Haus", fasst der andere zusammen.

Millionen für eine Ruine

Besonders brisant: Der Kaufpreis lag im mehrstelligen Millionenbereich. Tom bringt die Absurdität der Situation auf den Punkt: "Das Haus in einem Vorort von Berlin mit der Größe von Grundstück - kriegst du wahrscheinlich für 50 Euro", rechnet Tom vor. Es liege noch viel Arbeit vor ihnen. Sein Bruder korrigiert: "Viel Arbeit? Du musst es komplett abreißen!"

Warum investiert der Tokio-Hotel-Star dann überhaupt in diese Bruchbude? Die Antwort liegt in der Lage. "Es ist ein kleines Grundstück, aber ein schönes. Mit einem tollen View", betont Bill.

Eigene Villa war überflutet

Erst im Juli 2024 wurde Bills Hauptvilla vom Dauerregen überflutet. Wassermassen strömten durch sein Zuhause und das darin befindliche Tonstudio der Band. "Ich bin völlig fertig", hatte Bill damals im Podcast berichtet. Er konnte monatelang nicht in sein Haus zurück, emotionale Erinnerungsstücke wurden zerstört.