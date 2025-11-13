Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz hat eine ungewöhnliche Investition getätigt: Er kaufte sein Nachbarhaus in Los Angeles. Die Immobilie ist nach eigener Aussage allerdings "wirklich ekelhaft". Bruder Tom sieht es ähnlich, wie sie im Podcast verraten.
Eine "große Shoppingwoche" liegt hinter Bill Kaulitz (36). Doch der Musiker hat diesmal nicht in Mode investiert, sondern in Immobilien. In der aktuellen Folge "Gottlos erzogen" des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrät der Tokio-Hotel-Frontmann im Gespräch mit Tom Kaulitz (36): "Ich habe ein Haus gekauft." Die Reaktion seines Zwillingsbruders folgt prompt: "Einen Schrotthaufen."