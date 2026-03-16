So können Sie bei der Steuererklärung sparen

Jedes Jahr das gleiche Drama: Die Erstellung der Steuererklärung steht bevor. Einigen Betroffenen treibt das schon lange vor Abgabeschluss die Schweißperlen auf die Stirn. Doch das muss nicht sein.
Die jährliche Steuererklärung ist für viele Pflicht, für manche Kür. Aber für fast alle ein Projekt, das gern mal aufgeschoben wird. Doch je besser die zur Erstellung notwendigen Unterlagen vorbereitet werden, desto schneller ist die Erklärung erstellt , desto geringer das Risiko, relevante Abzüge zu übersehen. Und: Vielleicht können Sie noch etwas dabei sparen. Das sind unsere Tipps: