Es ist was alle wollen: Lucy Liu schürt Fan-Vorfreude auf Der Teufel trägt Prada 2

Ein großes Versprechen des Neuzugangs: Lucy Liu hat durchblicken lassen, dass "Der Teufel trägt Prada 2" alle Erwartungen der treuen Fans des Originals erfüllen werde.
Lucy Liu (57) hält sich bedeckt - und lässt gerade dadurch die Vorfreude auf "Der Teufel trägt Prada 2" nur noch weiter steigen. Bei der "Time Women of the Year"-Gala in New York bat das Magazin "People" die Schauspielerin, das lang ersehnte Sequel in einem einzigen Wort zu beschreiben. Die Antwort: unmöglich. "Ich würde sagen, es wird alles sein, was sich alle davon erhoffen", sagte Liu.