Es ist peinlich: Versteckte politische Aussagen? Ruby Rose nimmt Taylor Swift in Schutz

Taylor Swift steht wegen angeblichen codierten politischen Botschaften auf ihrem neuen Album "The Life of a Showgirl" in der Kritik. Schauspielerin Ruby Rose nimmt die Sängerin jetzt öffentlich in Schutz.

Seit der Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Life of a Showgirl" steht Taylor Swift (35) verstärkt in der Kritik. In den sozialen Medien werfen ihr selbst einige Swifties vor, nicht mehr in den politischen Zeitgeist zu passen - oder sogar durch subtile Anspielungen im Album konservative Narrative zu reproduzieren. Auch ihre Beziehung zum Footballstar Travis Kelce (35) wird von einigen als Hinweis darauf gedeutet, die Sängerin sei politisch "nach rechts gerutscht". Nun hat sich Ruby Rose (39), langjährige Freundin der Musikerin, öffentlich hinter Swift gestellt und sie verteidigt.

Auf Threads schrieb die Schauspielerin: "Als jemand, der viele Nächte damit verbracht hat, mit 'The Show Girl' selbst über die Welt, soziale Ungerechtigkeit und das Leben zu diskutieren, weigere ich mich, ihren Namen in einem Satz mit der Hassgruppe 'Wackadoodles' zu nennen, die sich verschworen hat, sie zu diffamieren."

Swift hatte sich vor der US-Präsidentschaftswahl 2024 klar für die Demokratin Kamala Harris (60) - wie auch bereits 2020 für Joe Biden (82) - und gegen Donald Trump (79) ausgesprochen. Nach Trumps Wiederwahl äußerte sich die Sängerin nicht mehr zu den politischen Spannungen in den Vereinigten Staaten - zur Kritik ihrer Fans.

Rose verwies in ihren Posts auf Swifts öffentliche Haltung gegen Donald Trump und machte deutlich, dass die aktuellen Unterstellungen aus ihrer Sicht unbegründet sind: "Wenn ihr auf die Propaganda von 'trad wife' und 'X, y, z' hereinfallt, geratet ihr mit Sicherheit in das größte von Menschenhand geschaffene, Wut schürende schwarze Loch."

Ruby Rose über Taylor-Swift-Kritik: "Es ist peinlich"

Die Schauspielerin zeigte sich zugleich frustriert darüber, wie viel Aufmerksamkeit die Gerüchte derzeit erhalten: "Es ist auch peinlich und verletzend zu sehen, wie viel Energie in diese Sache gesteckt wird. Behalten Sie diese Energie und lassen Sie uns sie dort einsetzen, wo sie notwendig und gebraucht wird."

Nachdem ihre Beiträge auf der Plattform viral gingen, versuchte die Australierin, die Wogen etwas zu glätten, und schrieb mit einem Augenzwinkern: "Oh nein. Bitte entfernt mich aus den Trends. Ich möchte ein ruhiges Leben."

Ruby Rose hat Taylor Swift bereits mehrfach öffentlich verteidigt - etwa 2017, als Katy Perrys Song "Swish Swish" als Seitenhieb auf Swift interpretiert wurde.