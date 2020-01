Til Schweiger zeigt sich mit neuer Frau an seiner Seite

1 Til Schweiger mit Begleitung bei der SES Boxing & EC Boxing Box Gala in der Edel-Optics.de-Arena, Hamburg Foto: imago images/Future Image

Til Schweiger ist laut "Bild" wieder vergeben. Zu einer Gala in Hamburg brachte er eine weibliche Begleitung mit und erklärte: "Es ist noch ganz frisch."

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (56, "Klassentreffen 1.0") erschien am Wochenende mit weiblicher Begleitung zu einem Box-Event in Hamburg. "Bild" erklärte er: "Es ist noch ganz frisch. Mehr möchte ich noch nicht dazu sagen." Die beiden hätten sich "gerade erst kennengelernt", wird er weiter zitiert. Im Februar 2019 hatte Schweiger die Trennung von Francesca Dutton bekannt gegeben und hatte sich seitdem nicht mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Bis jetzt.

Verheiratet war Schweiger bisher einmal: Dana Schweiger (51) hatte der Filmstar 1995 das Jawort gegeben. Die Trennung folgte im Jahr 2005, offiziell geschieden sind sie seit 2014. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Valentin (24), Luna (23), Lilli (21) und Emma (17). Nach dem offiziellen Beziehungs-Aus mit der Mutter seiner Kinder hatte der Schauspieler einige Freundinnen, mit denen er sich in der Öffentlichkeit zeigte.